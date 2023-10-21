https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklady-boepripasov-na-aerodrome-dolgintsevo-1048738722.html

Российские войска уничтожили склады боеприпасов на аэродроме "Долгинцево"

Российские войска уничтожили склады боеприпасов на аэродроме "Долгинцево"

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой... 21.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-21T18:00+0300

2023-10-21T18:00+0300

2023-10-21T18:00+0300

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили украинские склады боеприпасов и топлива на аэродроме "Долгинцево" в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что на Запорожском направлении за сутки было уничтожены до 20 солдат ВСУ, два танка, три автомобиля, гаубица FH-70, орудие Д-20, гаубица М119, на Херсонском направлении - до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы.На Купянском направлении за сутки Киев потерял до 50 солдат и три пикапа, на Краснолиманском направлении - около 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30.На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 260 солдат ВСУ, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, на Южно-Донецком направлении - до 140 солдат противника и три автомобиля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/sredstva-pvo-rossii-sbili-sem-ukrainskikh-mig-29-za-sutki-1048725263.html

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