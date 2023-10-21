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Российские войска уничтожили склады боеприпасов на аэродроме "Долгинцево"
Российские войска уничтожили склады боеприпасов на аэродроме "Долгинцево"
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой... 21.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-21T18:00+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили украинские склады боеприпасов и топлива на аэродроме "Долгинцево" в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что на Запорожском направлении за сутки было уничтожены до 20 солдат ВСУ, два танка, три автомобиля, гаубица FH-70, орудие Д-20, гаубица М119, на Херсонском направлении - до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы.На Купянском направлении за сутки Киев потерял до 50 солдат и три пикапа, на Краснолиманском направлении - около 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30.На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 260 солдат ВСУ, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, на Южно-Донецком направлении - до 140 солдат противника и три автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/sredstva-pvo-rossii-sbili-sem-ukrainskikh-mig-29-za-sutki-1048725263.html
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Российские войска уничтожили склады боеприпасов на аэродроме "Долгинцево"
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik.
Российские войска уничтожили украинские склады боеприпасов и топлива на аэродроме "Долгинцево" в Днепропетровской области, сообщает
Министерство обороны России.
За сутки истребительной авиацией России сбит украинский самолет Су-24, средствами ПВО - еще один Су-24, два самолета Миг-29, вертолет Ми-8, 23 беспилотника, перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Ведомство сообщает, что на Запорожском направлении за сутки было уничтожены до 20 солдат ВСУ, два танка, три автомобиля, гаубица FH-70, орудие Д-20, гаубица М119, на Херсонском направлении - до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы.
На Купянском направлении за сутки Киев потерял до 50 солдат и три пикапа, на Краснолиманском направлении - около 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30.
На Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 260 солдат ВСУ, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, на Южно-Донецком направлении - до 140 солдат противника и три автомобиля.