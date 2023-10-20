https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/sredstva-pvo-rossii-sbili-sem-ukrainskikh-mig-29-za-sutki-1048725263.html
Средства ПВО России сбили семь украинских Миг-29 за сутки
Средства ПВО России сбили семь украинских Миг-29 за сутки
Всего за неделю было уничтожено 10 украинских самолетов Миг-29, два штурмовика Су-25 и два вертолета Ми-8. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T19:46+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. В течение последних суток средства противовоздушной обороны России сбили семь украинских самолетов Миг-29, сообщает Министерство обороны России.Министерство обороны указывает, что в период с 14 по 20 октября российские войска нанесли четыре высокоточных групповых удара по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, предприятиям, выпускающим вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования "Азов", иностранных инструкторов и наемников.На Купянском направлении за неделю Киев потерял 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, на Краснолиманском направлении - 940 человек, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий.На Донецком направлении за семь дней было отражено 25 атак противника, уничтожено около 2065 солдат ВСУ, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, пять складов с боеприпасами и военной техникой. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 1010 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО, на Запорожском направлении - 475 бойцов, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, на Херсонском направлении - до 345 солдат, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/bolee-60-bespilotnikov-sbili-rossiyskie-sredstva-pvo-za-sutki-1048692582.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-aviatsionnykh-sredstv-porazheniya-vsu-na-aerodrome-lozovoe-1048667518.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России сбили семь украинских Миг-29 за сутки
Всего за неделю было уничтожено 10 украинских самолетов Миг-29, два штурмовика Су-25 и два вертолета Ми-8.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik.
В течение последних суток средства противовоздушной обороны России сбили семь украинских самолетов Миг-29, сообщает
Министерство обороны России.
"Кроме того, за неделю уничтожены 314 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 35 реактивных снарядов HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиационных бомб "JDAM", - также сообщает ведомство.
Министерство обороны указывает, что в период с 14 по 20 октября российские войска нанесли четыре высокоточных групповых удара по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, предприятиям, выпускающим вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования "Азов", иностранных инструкторов и наемников.
На Купянском направлении за неделю Киев потерял 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, на Краснолиманском направлении - 940 человек, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий.
На Донецком направлении за семь дней было отражено 25 атак противника, уничтожено около 2065 солдат ВСУ, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, пять складов с боеприпасами и военной техникой.
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 1010 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО, на Запорожском направлении - 475 бойцов, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, на Херсонском направлении - до 345 солдат, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.