https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-i-pereezd-konkursa-alisy-gitsba-1048742705.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли и "переезд" конкурса Алисы Гицба

Культурная афиша Абхазии: спектакли и "переезд" конкурса Алисы Гицба

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 22.10.2023, Sputnik Абхазия

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О том, какие культурные события произойдут в республике с 23 по 29 октября, читайте в материале Sputnik.В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник, 24 октября, в 19:00 пройдет спектакль “Пешком” в постановке Валерия Кове. Он основан на одноименной пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека, рассказывающей о наследии Второй мировой войны.В Абхазском молодежном театре в среду, 25 октября, в 19:00 покажут спектакль “Госпожа министерша” в постановке Эсмы Джения. Спектакль с "вечным" сюжетом: историей о том, как человек жаждет богатства и власти. А получив желаемое, он становится другим, ломает отношения с близкими, что в итоге приводит к неминуемому падению.В РУСДРАМе на предстоящей неделе ожидается ряд спектаклей.24 и 25 октября в 19:00 - “Электра”27 октября в 19:00 - “В лучах”28 октября в 19:00 - “Сто лет одиночества”29 октября в 15:00 - “Приключения Чиполлино”.В Абхазской Государственной филармонии 24 и 25 октября в 19:00 начинается третий тур II Международного музыкального конкурса Алисы Гицба. Первые прослушивания прошли в Москве на этой неделе, и в республику приедут конкурсанты, которые были отобраны членами жюри.26 октября в 19:00 - гала-концерт лауреатов и членов жюри конкурса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/dvizhenie-k-vysokim-tselyam-irakliy-khintba-rasskazal-o-planakh-rusdrama-1047638132.html

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