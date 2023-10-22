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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять барическое поле повышенного давления. 22.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-22T19:44+0300

2023-10-22T19:44+0300

2023-10-22T19:44+0300

в абхазии

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В понедельник, 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°СВолнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 баллаОтносительная влажность воздуха 50-70%.

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