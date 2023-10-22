https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-23-oktyabrya-1048742458.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять барическое поле повышенного давления. 22.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-22T19:44+0300
2023-10-22T19:44+0300
2023-10-22T19:44+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048696236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4547fd267f427f7b5a88a531fa669484.jpg
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В понедельник, 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°СВолнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 баллаОтносительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048696236_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_168f18b7c4ab1d3ca184bb2e8c7d1917.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 23 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В понедельник, 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла
Относительная влажность воздуха 50-70%.