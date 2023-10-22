https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/raschischeno-bolee-trekh-kilometrov-rusla-reki-adzikva-v-ochamchyrskom-rayone-1048741983.html

Расчищено более трех километров русла реки Адзеикуа в Очамчырском районе

Расчищено более трех километров русла реки Адзеикуа в Очамчырском районе

Решение о расчищении и углублении русла реки было принято в связи с постоянными подтоплениями прибрежных территорий во время ливневых дождей. 22.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Коммунальные службы расчистили около трех километров русла реки Адзеикуа, сообщил Ochamchira Inform начальник районного "Водоканала" Авдений Джопуа. Также проводятся мероприятия по расчистке водостоков и ливневых канализаций в самой Очамчыре. Ранее главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев сообщал, что в связи с постоянными подтоплениями ниже железной дороги было принято решение расчистить и расширить русло реки, исправить его направление в некоторых местах. Также в районе железной дороги был насыпан земляной вал, который должен будет защитить пути от возможного подтопления.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/prirodnyy-effekt-chto-sluchaetsya-s-pitevoy-vodoy-v-tkuarchala-posle-dozhdey-1047934047.html

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