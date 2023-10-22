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Расчищено более трех километров русла реки Адзеикуа в Очамчырском районе
Расчищено более трех километров русла реки Адзеикуа в Очамчырском районе
Решение о расчищении и углублении русла реки было принято в связи с постоянными подтоплениями прибрежных территорий во время ливневых дождей. 22.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Коммунальные службы расчистили около трех километров русла реки Адзеикуа, сообщил Ochamchira Inform начальник районного "Водоканала" Авдений Джопуа. Также проводятся мероприятия по расчистке водостоков и ливневых канализаций в самой Очамчыре. Ранее главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев сообщал, что в связи с постоянными подтоплениями ниже железной дороги было принято решение расчистить и расширить русло реки, исправить его направление в некоторых местах. Также в районе железной дороги был насыпан земляной вал, который должен будет защитить пути от возможного подтопления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/prirodnyy-effekt-chto-sluchaetsya-s-pitevoy-vodoy-v-tkuarchala-posle-dozhdey-1047934047.html
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Расчищено более трех километров русла реки Адзеикуа в Очамчырском районе
12:00 22.10.2023 (обновлено: 12:37 22.10.2023)
Решение о расчищении и углублении русла реки было принято в связи с постоянными подтоплениями прибрежных территорий во время ливневых дождей.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Коммунальные службы расчистили около трех километров русла реки Адзеикуа, сообщил Ochamchira Inform начальник районного "Водоканала" Авдений Джопуа.
Он уточнил, что работы ведутся с помощью спецтехники "Абхазберегозащиты". Русло реки было углублено, чтобы вода легко проходила, не затапливая соседние территории, оба берега были расчищены.
Также проводятся мероприятия по расчистке водостоков и ливневых канализаций в самой Очамчыре.
Ранее главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев сообщал, что в связи с постоянными подтоплениями ниже железной дороги было принято решение расчистить и расширить русло реки, исправить его направление в некоторых местах. Также в районе железной дороги был насыпан земляной вал, который должен будет защитить пути от возможного подтопления.