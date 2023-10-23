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В МЧС Абхазии рассказали о помощи Донбассу

В МЧС Абхазии рассказали о помощи Донбассу

18 октября 2023 года Аслан Бжания подписал указ о назначении главы МЧС Льва Квициния спецпредставителем президента Абхазии в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... 23.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Абхазия регулярно оказывает помощь новым российским регионам, рассказал на пресс-конференции глава МЧС Абхазии, спецпредставитель президента Абхазии Лев Квициния.По словам министра, с 24 февраля 2022 года, с начала СВО, из Абхазии на Донбасс было отправлено около 250 тонн тонн груза – одежды, продовольствия, воды, товаров первой необходимости, 30 их них - в 2023 году. Около 20 тонн груза было отправлено гражданам Абхазии, принимающим участие в СВО в рядах интернациональной бригады "Пятнашка".Лев Квициния добавил, что с 2014 года в Луганскую и Донецкую народные республики было доставлено около 400 тонн груза.Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали с территории ЛНР и ДНР 132 мирных жителя, вывезли десять тел граждан Абхазии, погибших при выполнении боевых задач.Также 15 сотрудников ведомства в июне 2022 года принимали участие в проведении военно-спасательных работ в Луганской Народной Республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/lev-kvitsiniya-naznachen-spetspredstavitelem-prezidenta-v-novykh-regionakh-rossii-1048686137.html

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