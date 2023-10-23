https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/naznachena-data-provedeniya-prazdnika-urozhaya-na-lykhnashte-1048752078.html

Назначена дата проведения праздника урожая на Лыхнаште

Назначена дата проведения праздника урожая на Лыхнаште

Праздник урожая на исторической поляне Лыхнатшта в селе Лыхны традиционно проводится осенью. 23.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта состоится в воскресенье, 12 ноября, сообщил на еженедельном совещании первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба. "У вас есть что принести и показать, есть много ценных предметов, обладающих богатой историей", – подчеркнул он и напомнил, что в этом мероприятии примут участие не только жители района, но и гости страны. Праздник урожая проводится на исторической поляне Лыхнатшта в селе Лыхны ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса. Это большое событие для района, в этот день жители всех сел Гудаутского района и города Новый Афон представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, а также организовывают выставки различных поделок.Культурная программа будет состоять из концерта, в котором примут участие танцевальные и вокальные коллективы, звезды абхазской эстрады. Также состоятся абхазские традиционные спортивные состязания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/abkhazskiy-byt-ugoscheniya-i-pamyatnyy-snimok-prazdnik-urozhaya-na-lykhnashta--1042335470.html

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