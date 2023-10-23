https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/tsakhal-udarila-po-bolee-320-tselyam-v-gaze-za-sutki-1048747276.html
Израиль за сутки нанес удары по более чем тремстам объектам в Газе
Израиль за сутки нанес удары по более чем тремстам объектам в Газе
Конфликт между Израилем и Палестиной, длящийся более 70 лет, перешел в горячую фазу 7 октября, после атаки ХАМАС. 23.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-23T10:19+0300
2023-10-23T10:19+0300
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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более трехсот ударов по объектам в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии."За прошедший день Армия обороны Израиля нанесла удар по более чем 320 военным целям", — говорится в публикации.Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Джон Конрикус заявлял, что наземной операции в секторе Газа не будет, если бойцы ХАМАС сдадутся и освободят всех 212 заложников. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.С начала эскалации число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли около 1,3 тысячи человек, в том числе 20 российских граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/udary-izrailya-vyveli-iz-stroya-aeroporty-damaska-i-aleppo-1048741020.html
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израиль, палестина, сектор газа, новости
израиль, палестина, сектор газа, новости
Израиль за сутки нанес удары по более чем тремстам объектам в Газе
10:19 23.10.2023 (обновлено: 11:12 23.10.2023)
Конфликт между Израилем и Палестиной, длящийся более 70 лет, перешел в горячую фазу 7 октября, после атаки ХАМАС.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более трехсот ударов по объектам в секторе Газа, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу армии.
"За прошедший день Армия обороны Израиля нанесла удар по более чем 320 военным целям", — говорится в публикации.
Уточняется, что среди целей были подземные туннели, командные и наблюдательные пункты и другие объекты, которые представляли угрозу для сил, готовящихся к началу военной операции.
Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Джон Конрикус заявлял, что наземной операции в секторе Газа не будет, если бойцы ХАМАС сдадутся и освободят всех 212 заложников.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.
С начала эскалации число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли около 1,3 тысячи человек, в том числе 20 российских граждан.