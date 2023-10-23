https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/zasedanie-komitetov-organov-vnutrennikh-del-abkhazii-i-rossii-proshlo-v-gagre-1048752916.html

Заседание комитетов органов внутренних дел Абхазии и России прошло в Гагре

Заседание комитетов органов внутренних дел Абхазии и России прошло в Гагре

В заседании принимали участие представители МВД Абхазии, ГУ МВД России по СКФО, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Министерство внутренних дел по... 23.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-23T14:51+0300

2023-10-23T14:51+0300

2023-10-23T14:51+0300

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Двухдневное заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и МВД России прошло в Гагре, сообщает пресс-служба МВД.Открывая мероприятие, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут подчеркнул, что взаимодействие правоохранительных органов двух стран приносит свои плоды."Как известно, приграничное сотрудничество основывается на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности государств, законодательства и правопорядка участвующих в нем сторон. И, рассматривая итоги уже проделанной работы, мы с уверенностью можем говорить об определенных показателях и перспективах межведомственного сотрудничества," – сказал он.В свою очередь начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин отметил, что МВД Абхазии – одни из важнейших партнеров ведомства."МВД России нацелено на дальнейшее развитие взаимоотношений в рамках деятельности комитета органов внутренних дел приграничных регионов по таким приоритетным направлениям, как борьба с международным терроризмом, трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота оружия, наркотиков, а также розыска преступников", – поясни он.В ходе заседания стороны обсудили ряд важных вопросов, обсудили формы и методы работы по пресечению преступлений в приграничных регионах при соблюдении прав человека и норм национальных законодательств. По итогам встречи был подписан протокол, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/sotrudnichestvo-s-rossiey-v-borbe-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-obsudili-v-mvd-1048493612.html

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