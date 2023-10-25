https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/detskiy-sad-s-yaselnymi-gruppami-vpervye-poyavitsya-v-gagre-1048795779.html

Детский сад с ясельными группами впервые появится в Гагре

Детский сад с ясельными группами впервые появится в Гагре

Всего в Гагрском районе работают шесть дошкольных учреждений, которые посещают 830 детей. 25.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Детский сад с ясельными группами впервые появится в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.По словам Гунба, уже расчищена территория, прилегающая к зданию, заменена кровля, идет установка окон. На это из бюджета муниципалитета было выделено около семи миллионов рублей.К основному этапу работ подрядчик намерен приступить в 2024 году после подготовки проектно-сметной документации. Точная дата открытия садика пока не назначена.Гунба также напомнила, что подходит к завершению капитальный ремонт детского сада по улице Абазгаа, рассчитанного на сто мест. Открытие объекта запланировано на начало 2024 года."Дефицит мест в детских садах на июнь 2023 года составлял 30-38 мест. На сегодня уже поступило около 70 заявлений на прием детей в дошкольное учреждение по улице Абазгаа. То есть после запуска этого детсада мы сможем решить проблему с дефицитом мест, а после открытия детсада по улице Адыгаа – разгрузить переполненные группы", – пояснила она.Всего в Гагрском районе шесть действующих дошкольных учреждений. По данным на 2023 год, их посещают 870 детей. Также по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии в январе будет завершен ремонт детского сада в Пицунде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/detskiy-sad-na-100-mest-otkroetsya-v-gagre-posle-kapremonta-do-kontsa-goda-1046472823.html

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