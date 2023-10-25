https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/detskiy-sad-s-yaselnymi-gruppami-vpervye-poyavitsya-v-gagre-1048795779.html
Детский сад с ясельными группами впервые появится в Гагре
Детский сад с ясельными группами впервые появится в Гагре
Всего в Гагрском районе работают шесть дошкольных учреждений, которые посещают 830 детей. 25.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-25T20:29+0300
2023-10-25T20:29+0300
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Детский сад с ясельными группами впервые появится в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.По словам Гунба, уже расчищена территория, прилегающая к зданию, заменена кровля, идет установка окон. На это из бюджета муниципалитета было выделено около семи миллионов рублей.К основному этапу работ подрядчик намерен приступить в 2024 году после подготовки проектно-сметной документации. Точная дата открытия садика пока не назначена.Гунба также напомнила, что подходит к завершению капитальный ремонт детского сада по улице Абазгаа, рассчитанного на сто мест. Открытие объекта запланировано на начало 2024 года."Дефицит мест в детских садах на июнь 2023 года составлял 30-38 мест. На сегодня уже поступило около 70 заявлений на прием детей в дошкольное учреждение по улице Абазгаа. То есть после запуска этого детсада мы сможем решить проблему с дефицитом мест, а после открытия детсада по улице Адыгаа – разгрузить переполненные группы", – пояснила она.Всего в Гагрском районе шесть действующих дошкольных учреждений. По данным на 2023 год, их посещают 870 детей. Также по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии в январе будет завершен ремонт детского сада в Пицунде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/detskiy-sad-na-100-mest-otkroetsya-v-gagre-posle-kapremonta-do-kontsa-goda-1046472823.html
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абхазия, новости, гагрский район, дети
Детский сад с ясельными группами впервые появится в Гагре
20:29 25.10.2023 (обновлено: 10:23 26.10.2023)
Всего в Гагрском районе работают шесть дошкольных учреждений, которые посещают 830 детей.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Детский сад с ясельными группами впервые появится в Гагре, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
"Этот детский сад расположен на улице Адыгаа. В советское время он функционировал, был под номером пять. После открытия он сможет принять до 150 детей, в том числе в ясельные группы, которых в Гагре не было", – отметила она.
По словам Гунба, уже расчищена территория, прилегающая к зданию, заменена кровля, идет установка окон. На это из бюджета муниципалитета было выделено около семи миллионов рублей.
К основному этапу работ подрядчик намерен приступить в 2024 году после подготовки проектно-сметной документации. Точная дата открытия садика пока не назначена.
Гунба также напомнила, что подходит к завершению капитальный ремонт детского сада по улице Абазгаа, рассчитанного на сто мест. Открытие объекта запланировано на начало 2024 года.
"Дефицит мест в детских садах на июнь 2023 года составлял 30-38 мест. На сегодня уже поступило около 70 заявлений на прием детей в дошкольное учреждение по улице Абазгаа. То есть после запуска этого детсада мы сможем решить проблему с дефицитом мест, а после открытия детсада по улице Адыгаа – разгрузить переполненные группы", – пояснила она.
Всего в Гагрском районе шесть действующих дошкольных учреждений. По данным на 2023 год, их посещают 870 детей. Также по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии в январе будет завершен ремонт детского сада в Пицунде.