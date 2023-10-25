https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-26-oktyabrya-1048791444.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления. 25.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-25T19:59+0300

2023-10-25T19:59+0300

2023-10-25T19:59+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В четверг, 26 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня – дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии