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Заполнить пустоту: пятьсот сосен посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Заполнить пустоту: пятьсот сосен посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике
Двухлетние саженцы сосны подарили Пицунда-Мюссерскому заповеднику предприниматели села Лдзаа для того, чтобы заполнить пустующую территорию в прибрежной зоне. 25.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Пятьсот саженцев сосны посадили в прибрежной части села Лдзаа, рассказала корреспонденту Sputnik замдиректора по науке Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода."У нас в селе Лдзаа есть узкая полоса сосновой рощи. Это открытая территория возле пляжа, где функционирует несколько коммерческих объектов. Их владельцы очень хорошо ухаживают за территорией, установили там ограждения, предупреждающие знаки, очистили площадь от сорняков. Эти же предприниматели предоставили нам 500 саженцев сосны, которых вырастили сами для того, чтобы заполнить пустые пространства", – объяснила она.По словам Лободы, в посадке молодых сосен участвовали сотрудники заповедника и ученики школы села Лдзаа. Деревья были высажены на площади примерно в 500 квадратных метров.Лобода уточнила, что высота саженцев варьируется от 25 до 30 сантиметров, им два года. Деревья были выращены в горшках. Это увеличивает вероятность того, что они успешно приживутся на новом месте, так как при посадке их корневая система не была нарушена.В зависимости от условий роста, количества солнечного света и свободного пространства, сосна может достичь высоты до двух метров за пять лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/uchenye-izuchili-vliyanie-invazivnykh-rasteniy-na-areal-zapovednika-v-pitsunde-1048710612.html
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абхазия, пицунда, пицундо-мюссерский заповедник, новости, экология, природа
абхазия, пицунда, пицундо-мюссерский заповедник, новости, экология, природа

Заполнить пустоту: пятьсот сосен посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике

20:13 25.10.2023
© Foto / Сабина ЛободаПятьсот саженцев сосны посадили в прибрежной части села Лдзаа
Пятьсот саженцев сосны посадили в прибрежной части села Лдзаа - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2023
© Foto / Сабина Лобода
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Двухлетние саженцы сосны подарили Пицунда-Мюссерскому заповеднику предприниматели села Лдзаа для того, чтобы заполнить пустующую территорию в прибрежной зоне.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Пятьсот саженцев сосны посадили в прибрежной части села Лдзаа, рассказала корреспонденту Sputnik замдиректора по науке Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.
"У нас в селе Лдзаа есть узкая полоса сосновой рощи. Это открытая территория возле пляжа, где функционирует несколько коммерческих объектов. Их владельцы очень хорошо ухаживают за территорией, установили там ограждения, предупреждающие знаки, очистили площадь от сорняков. Эти же предприниматели предоставили нам 500 саженцев сосны, которых вырастили сами для того, чтобы заполнить пустые пространства", – объяснила она.
© Foto / Сабина Лобода

Саженцы пицундской сосны

Саженцы пицундской сосны - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Сабина Лобода

Саженцы пицундской сосны

© Foto / Сабина Лобода

Сосновая роща в селе Лдзаа

Сосновая роща в селе Лдзаа - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Сабина Лобода

Сосновая роща в селе Лдзаа

© Foto / Сабина Лобода

Саженцы пицундской сосны

Саженцы пицундской сосны - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Сабина Лобода

Саженцы пицундской сосны

1/3
© Foto / Сабина Лобода

Саженцы пицундской сосны

2/3
© Foto / Сабина Лобода

Сосновая роща в селе Лдзаа

3/3
© Foto / Сабина Лобода

Саженцы пицундской сосны

По словам Лободы, в посадке молодых сосен участвовали сотрудники заповедника и ученики школы села Лдзаа. Деревья были высажены на площади примерно в 500 квадратных метров.
Лобода уточнила, что высота саженцев варьируется от 25 до 30 сантиметров, им два года. Деревья были выращены в горшках. Это увеличивает вероятность того, что они успешно приживутся на новом месте, так как при посадке их корневая система не была нарушена.
В зависимости от условий роста, количества солнечного света и свободного пространства, сосна может достичь высоты до двух метров за пять лет.
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