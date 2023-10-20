https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/uchenye-izuchili-vliyanie-invazivnykh-rasteniy-na-areal-zapovednika-v-pitsunde-1048710612.html

Ученые изучили влияние инвазивных растений на ареал заповедника в Пицунде

Ученые изучили влияние инвазивных растений на ареал заповедника в Пицунде

Исследования воздействия фитоинвазивных растений на аборигенные проводят ученые Воронежского университета и сотрудники Пицунда-Мюссерского заповедника. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T10:19+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Российские ученые изучили влияние фитоинвазивных (находящихся за пределами своего ареала и представляющих угрозу местным видам - прим.) растений на "аборигенов" Пицунда-Мюссерского заповедника, рассказала Sputik ведущий научный сотрудник ботанического сада Воронежского научного университета Лилия Лепешкина.По словам Лепешкиной, исходя из наблюдений ученых, можно сделать вывод, что в заповеднике происходит трансформация экосистемы, в том числе под влиянием человека, который проводит неорганизованную рекреацию.Лепешкина уверена, что такая тенденция может привести к снижению численности аборигенных видов растений и потере биоразнообразия под воздействием агрессивных "конкурентов" за территорию."Вообще, это глобальный процесс. Он происходит по всему миру, но существуют превентивные меры. Прежде всего, нужно просвещать население. Многие культивируют такие растения у себя на участках как декоративные. К примеру, лаконос американский – популярный краситель в Абхазии, павловния – декоративное дерево. Золотарник канадский культивировался как каучуконосное декоративное растение и одичал", - сказала Лепешкина.По мнению российского ученого, подобные процессы желательно контролировать, особенно на заповедных территориях. В России практикуется уничтожение инвазивных растений механическим способом – для этого работают специально созданные группы людей.Лепешкина с сожалением отметила, что избавиться от этого явления окончательно невозможно, но можно сдержать влияние агрессивных растений на аборигенные путем внедрения рационального природопользования."Расселению таких видов способствуют заброшенные пустыри, свалки. Чем меньше таких территорий, тем меньше заносные виды растений получают возможность развиваться и формировать популяции. То есть, когда земля рационально используется, становится меньше таких инвазий", – подчеркнула Лепешкина.По завершении исследований в Абхазии Лилия Лепешкина, инженер-дендролог Воронежского научного университета Роман Иванов и старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода планируют подготовить нескольких научных статей о результатах работы для дальнейшего представления их на конференции в Воронежском университете и научных журналах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/uchenye-izuchili-sostoyanie-pankratsiya-morskogo-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-1048403227.html

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