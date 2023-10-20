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Ученые изучили влияние инвазивных растений на ареал заповедника в Пицунде
Ученые изучили влияние инвазивных растений на ареал заповедника в Пицунде
Исследования воздействия фитоинвазивных растений на аборигенные проводят ученые Воронежского университета и сотрудники Пицунда-Мюссерского заповедника. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T10:19+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Российские ученые изучили влияние фитоинвазивных (находящихся за пределами своего ареала и представляющих угрозу местным видам - прим.) растений на "аборигенов" Пицунда-Мюссерского заповедника, рассказала Sputik ведущий научный сотрудник ботанического сада Воронежского научного университета Лилия Лепешкина.По словам Лепешкиной, исходя из наблюдений ученых, можно сделать вывод, что в заповеднике происходит трансформация экосистемы, в том числе под влиянием человека, который проводит неорганизованную рекреацию.Лепешкина уверена, что такая тенденция может привести к снижению численности аборигенных видов растений и потере биоразнообразия под воздействием агрессивных "конкурентов" за территорию."Вообще, это глобальный процесс. Он происходит по всему миру, но существуют превентивные меры. Прежде всего, нужно просвещать население. Многие культивируют такие растения у себя на участках как декоративные. К примеру, лаконос американский – популярный краситель в Абхазии, павловния – декоративное дерево. Золотарник канадский культивировался как каучуконосное декоративное растение и одичал", - сказала Лепешкина.По мнению российского ученого, подобные процессы желательно контролировать, особенно на заповедных территориях. В России практикуется уничтожение инвазивных растений механическим способом – для этого работают специально созданные группы людей.Лепешкина с сожалением отметила, что избавиться от этого явления окончательно невозможно, но можно сдержать влияние агрессивных растений на аборигенные путем внедрения рационального природопользования."Расселению таких видов способствуют заброшенные пустыри, свалки. Чем меньше таких территорий, тем меньше заносные виды растений получают возможность развиваться и формировать популяции. То есть, когда земля рационально используется, становится меньше таких инвазий", – подчеркнула Лепешкина.По завершении исследований в Абхазии Лилия Лепешкина, инженер-дендролог Воронежского научного университета Роман Иванов и старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода планируют подготовить нескольких научных статей о результатах работы для дальнейшего представления их на конференции в Воронежском университете и научных журналах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/uchenye-izuchili-sostoyanie-pankratsiya-morskogo-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-1048403227.html
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абхазия, пицунда, пицундо-мюссерский заповедник, новости, природа
Ученые изучили влияние инвазивных растений на ареал заповедника в Пицунде
10:19 20.10.2023 (обновлено: 11:30 20.10.2023)
Исследования воздействия фитоинвазивных растений на аборигенные проводят ученые Воронежского университета и сотрудники Пицунда-Мюссерского заповедника.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Российские ученые изучили влияние фитоинвазивных (находящихся за пределами своего ареала и представляющих угрозу местным видам - прим.) растений на "аборигенов" Пицунда-Мюссерского заповедника, рассказала Sputik ведущий научный сотрудник ботанического сада Воронежского научного университета Лилия Лепешкина.
"Речь идет о проникновении чужеродных видов растений в аборигенные экосистемы. Например, у вас везде по Абхазии расселяется золотарник канадский – ужасный сорный вид. Мы уже обследовали два участка дубрав Мюссерской возвышенности и обнаружили очень много интересных находок инвазионных видов – Канадский и Буэнос-Айресский мелколепестник, золотарник и небольшие инвазии павловний в двух дубравах", – уточнила она.
По словам Лепешкиной, исходя из наблюдений ученых, можно сделать вывод, что в заповеднике происходит трансформация экосистемы, в том числе под влиянием человека, который проводит неорганизованную рекреацию.
Лепешкина уверена, что такая тенденция может привести к снижению численности аборигенных видов растений и потере биоразнообразия под воздействием агрессивных "конкурентов" за территорию.
"Вообще, это глобальный процесс. Он происходит по всему миру, но существуют превентивные меры. Прежде всего, нужно просвещать население. Многие культивируют такие растения у себя на участках как декоративные. К примеру, лаконос американский – популярный краситель в Абхазии, павловния – декоративное дерево. Золотарник канадский культивировался как каучуконосное декоративное растение и одичал", - сказала Лепешкина.
По мнению российского ученого, подобные процессы желательно контролировать, особенно на заповедных территориях. В России практикуется уничтожение инвазивных растений механическим способом – для этого работают специально созданные группы людей.
Лепешкина с сожалением отметила, что избавиться от этого явления окончательно невозможно, но можно сдержать влияние агрессивных растений на аборигенные путем внедрения рационального природопользования.
"Расселению таких видов способствуют заброшенные пустыри, свалки. Чем меньше таких территорий, тем меньше заносные виды растений получают возможность развиваться и формировать популяции. То есть, когда земля рационально используется, становится меньше таких инвазий", – подчеркнула Лепешкина.
По завершении исследований в Абхазии Лилия Лепешкина, инженер-дендролог Воронежского научного университета Роман Иванов и старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода планируют подготовить нескольких научных статей о результатах работы для дальнейшего представления их на конференции в Воронежском университете и научных журналах.