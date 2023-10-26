https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/chislo-pogibshikh-v-sektore-gaza-prevysilo-sem-tysyach-chelovek-1048802527.html

Число погибших в секторе Газа превысило семь тысяч человек

Число погибших в секторе Газа превысило семь тысяч человек

Израиль бомбит объекты, в том числе гражданские, на территории анклава, а также объявил о полной его блокаде. Вода, лекарства, продукты, электричество и... 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T15:05+0300

2023-10-26T15:05+0300

2023-10-26T15:12+0300

израиль

хамас

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Число людей, погибших в результате ударов израильской армии по сектору Газа, превысило семь тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.В Израиле, по данным властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали пять тысяч человек. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В Минздраве Палестины заявили, что система здравоохранения в Газе полностью рухнула: горючее для генераторов закончилось, самые необходимые медикаменты на исходе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/viktorov-tri-rossiyanina-mogut-nakhoditsya-v-plenu-khamas-1048799818.html

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