https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/viktorov-tri-rossiyanina-mogut-nakhoditsya-v-plenu-khamas-1048799818.html

Викторов: три россиянина могут находиться в плену ХАМАС

Викторов: три россиянина могут находиться в плену ХАМАС

Ранее посольство сообщало о двух заложниках с российскими паспортами, 20 погибших и 7 пропавших без вести. 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T11:30+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Трое россиян, предположительно, могут находиться в плену у бойцов "Исламского движения сопротивления", заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев LIVE"В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В Минздраве Палестины заявили, что система здравоохранения в Газе полностью рухнула: горючее для генераторов закончилось, самые необходимые медикаменты на исходе. С момента обострения конфликта в Газе погибли более шести с половиной тысяч человек, более 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/dva-dnya-odnogo-genseka-kak-umiraet-sovremennaya-diplomatiya-1048799361.html

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