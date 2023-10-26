https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/viktorov-tri-rossiyanina-mogut-nakhoditsya-v-plenu-khamas-1048799818.html
Викторов: три россиянина могут находиться в плену ХАМАС
Викторов: три россиянина могут находиться в плену ХАМАС
Ранее посольство сообщало о двух заложниках с российскими паспортами, 20 погибших и 7 пропавших без вести. 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T11:30+0300
2023-10-26T11:30+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Трое россиян, предположительно, могут находиться в плену у бойцов "Исламского движения сопротивления", заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев LIVE"В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В Минздраве Палестины заявили, что система здравоохранения в Газе полностью рухнула: горючее для генераторов закончилось, самые необходимые медикаменты на исходе. С момента обострения конфликта в Газе погибли более шести с половиной тысяч человек, более 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/dva-dnya-odnogo-genseka-kak-umiraet-sovremennaya-diplomatiya-1048799361.html
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новости, ближний восток, палестина, израиль, россия
Викторов: три россиянина могут находиться в плену ХАМАС
11:30 26.10.2023 (обновлено: 11:40 26.10.2023)
Ранее посольство сообщало о двух заложниках с российскими паспортами, 20 погибших и 7 пропавших без вести.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Трое россиян, предположительно, могут находиться в плену у бойцов "Исламского движения сопротивления", заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев LIVE"
"У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках (в секторе Газа - ред.). Соответствующие контакты проводятся", – рассказал он.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В Минздраве Палестины заявили, что система здравоохранения в Газе полностью рухнула: горючее для генераторов закончилось, самые необходимые медикаменты на исходе.
С момента обострения конфликта в Газе погибли более шести с половиной тысяч человек, более 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.