https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/izmeneniya-v-zakon-ob-investitsionnoy-deyatelnosti-rassmotreli-v-komitete-parlamenta-1048807340.html
Изменения в закон об инвестиционной деятельности рассмотрели в комитете Парламента
Изменения в закон об инвестиционной деятельности рассмотрели в комитете Парламента
В заседании комитета принимали участие спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, замминистра Теймураз Миквабия. 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T17:54+0300
2023-10-26T17:54+0300
2023-10-26T17:54+0300
в абхазии
абхазия
парламент абхазии
народное собрание абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1a/1048806307_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_f45a5d21f49f29089a8d051d912617e2.jpg
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Члены комитета Парламента Абхазии по экономической политике, реформам и информационным технологиям рассмотрели внесение изменений в закон "Об инвестиционной деятельности". Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.Изменения подразумевают список абхазских и иностранных юридических лиц, которые могут получать преференции и льготы при реализации инвестиционных проектов. Также он устанавливает условия договора о государственно-частном партнерстве и особенности инвестиционной деятельности при реализации стратегических инфраструктурных проектов. По итогам обсуждения, комитет принял решение включить законопроект в повестку для очередной сессии и рекомендовать депутатам принять его в первом чтении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/nazvana-vozmozhnaya-data-zapuska-sukhumskogo-aeroporta-1048676519.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1a/1048806307_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_a9a13711ac23617f33c0d6104d6fc9c5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Изменения в закон об инвестиционной деятельности рассмотрели в комитете Парламента
В заседании комитета принимали участие спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, замминистра Теймураз Миквабия.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik.
Члены комитета Парламента Абхазии по экономической политике, реформам и информационным технологиям рассмотрели внесение изменений в закон "Об инвестиционной деятельности". Об этом сообщает
пресс-служба Народного Собрания.
Изменения подразумевают список абхазских и иностранных юридических лиц, которые могут получать преференции и льготы при реализации инвестиционных проектов.
Также он устанавливает условия договора о государственно-частном партнерстве и особенности инвестиционной деятельности при реализации стратегических инфраструктурных проектов.
По итогам обсуждения, комитет принял решение включить законопроект в повестку для очередной сессии и рекомендовать депутатам принять его в первом чтении.