https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/izmeneniya-v-zakon-ob-investitsionnoy-deyatelnosti-rassmotreli-v-komitete-parlamenta-1048807340.html

Изменения в закон об инвестиционной деятельности рассмотрели в комитете Парламента

Изменения в закон об инвестиционной деятельности рассмотрели в комитете Парламента

В заседании комитета принимали участие спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, замминистра Теймураз Миквабия. 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T17:54+0300

2023-10-26T17:54+0300

2023-10-26T17:54+0300

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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Члены комитета Парламента Абхазии по экономической политике, реформам и информационным технологиям рассмотрели внесение изменений в закон "Об инвестиционной деятельности". Об этом сообщает пресс-служба Народного Собрания.Изменения подразумевают список абхазских и иностранных юридических лиц, которые могут получать преференции и льготы при реализации инвестиционных проектов. Также он устанавливает условия договора о государственно-частном партнерстве и особенности инвестиционной деятельности при реализации стратегических инфраструктурных проектов. По итогам обсуждения, комитет принял решение включить законопроект в повестку для очередной сессии и рекомендовать депутатам принять его в первом чтении.

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