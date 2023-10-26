https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/minturizma-rasskazalo-o-poseschaemosti-ritsy-i-novoafonskoy-peschery-v-2023-godu-1048801023.html

Минтуризма рассказало о посещаемости Рицы и Новоафонской пещеры в 2023 году

Минтуризма рассказало о посещаемости Рицы и Новоафонской пещеры в 2023 году

Озеро Рица и Новоафонская пещера – самые популярные достопримечательности в Абхазии, которые посещают даже те туристы, которые приезжают в республику всего на... 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T13:53+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Более 369 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру с начала года, более 550 тысяч – Рицинский национальный реликтовый парк. Об этом сообщает Министерство туризма Абхазии. За этот же период в 2022 году главную достопримечательность Нового Афона посетили 379 025 человек, заплатив за вход 258,6 миллиона рублей.Озером Рица с начала года до 21 октября полюбовались 550 718 туристов. Общая сумма поступлений составила 366,2 миллиона рублей. В прошлом году количество посетителей было больше – 602 793 человека. Объем финансовых поступлений составил 385,1 миллиона рублей. В апреле 2022 года Кабмин утвердил новые цены на экскурсионные билеты в Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру. Цены не менялись с 2014 года, ранее билет на Рицу для взрослого посетителя стоил 350 рублей, в Новоафонскую пещеру – 500 рублей. После принятия решения посещение каждой достопримечательности обойдется в 700 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/progulochnyy-kater-iosifa-stalina-podnyali-so-dna-ritsy-1048769922.html

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