https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/obyavleny-pobediteli-muzykalnogo-konkurs-alisy-gitsba-1048810354.html
Объявлены победители музыкального конкурс Алисы Гицба
Объявлены победители музыкального конкурс Алисы Гицба
Во втором Международном музыкальном конкурсе Алисы Гицба приняли участие 29 вокалистов и семь ансамблей. В этом году конкурс проходит в Москве и Сухуме и... 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T21:38+0300
2023-10-26T21:38+0300
2023-10-27T10:49+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей международного музыкального конкурса оперной певицы Алисы Гицба состоялись в Госфилармонии Абхазии в четверг, 26 октября. Певица подчеркнула, что конкурс – это не только денежные премии, но и, самое главное, опыт и продвижение молодых талантов. Руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов отметил, что музыкальный конкурс – хорошая основа для сотрудничества Абхазии и России. По его словам, благодаря проекту создается фундамент единения, культуры стран проникают друг в друга и взаимно обогащаются. Представитель Министерства культуры Абхазии Автандил Конджария выразил уверенность в том, что конкурс станет важным событием в культурной жизни республики и откроет участникам дорогу в мир большого искусства. В номинации "Искусство ансамбля" третье место заняли Ольга Шишенко и Ульяна Петрова, Мария и Дисеслава Бобрины, Юлия Архангельская и Александр Куликов. Второе место досталось Юлии и Ивану Покровским. Победу в номинации разделили две пары Надежда Черемных и Наталья Белоколенко-Каргин и Александра Акишина с Марией Зелениной.В номинации "Сольное академическое пение" "бронза" была вручена Аркадию Демидову, Изабелле Мерман и Марии Самусевой. Второе место заняли Валерия Лобанова, Кристина Попова и Екатерина Шпильман. Первое место в номинации досталось Владиславу Бирюкову, а гран-при – абхазской артистке Софии Сакания. Гала-концерт победителей и дипломантов конкурса прошел в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и симфонического оркестра филиала Мариинского театра во Владикавказе под руководством Народного артиста Северной Осетии Заурбека Гугкаева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/gitsba-o-ii-mezhdunarodnom-muzykalnom-konkurse-zhyuri-v-zameshatelstve-iz-za-konkurentsii-1048629516.html
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абхазия, новости, музыка, культура, алиса гицба
Объявлены победители музыкального конкурс Алисы Гицба
21:38 26.10.2023 (обновлено: 10:49 27.10.2023)
Во втором Международном музыкальном конкурсе Алисы Гицба приняли участие 29 вокалистов и семь ансамблей. В этом году конкурс проходит в Москве и Сухуме и приурочен к 30-летию Победы и Независимости Абхазии и 15-летию признания независимости Абхазии.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей международного музыкального конкурса оперной певицы Алисы Гицба состоялись в Госфилармонии Абхазии в четверг, 26 октября.
Народная артистка Абхазии Алиса Гицба со сцены поблагодарила всех участников и отметила, что конкурсный отбор был жестким. По ее словам, было прислано 88 заявок, до второго тура были допущены 64 человека, а на третий тур в Сухум приехали 29 артистов и семь ансамблей.
Певица подчеркнула, что конкурс – это не только денежные премии, но и, самое главное, опыт и продвижение молодых талантов.
Руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов отметил, что музыкальный конкурс – хорошая основа для сотрудничества Абхазии и России. По его словам, благодаря проекту создается фундамент единения, культуры стран проникают друг в друга и взаимно обогащаются.
Представитель Министерства культуры Абхазии Автандил Конджария выразил уверенность в том, что конкурс станет важным событием в культурной жизни республики и откроет участникам дорогу в мир большого искусства.
В номинации "Искусство ансамбля" третье место заняли Ольга Шишенко и Ульяна Петрова, Мария и Дисеслава Бобрины, Юлия Архангельская и Александр Куликов. Второе место досталось Юлии и Ивану Покровским. Победу в номинации разделили две пары Надежда Черемных и Наталья Белоколенко-Каргин и Александра Акишина с Марией Зелениной.
В номинации "Сольное академическое пение" "бронза" была вручена Аркадию Демидову, Изабелле Мерман и Марии Самусевой. Второе место заняли Валерия Лобанова, Кристина Попова и Екатерина Шпильман. Первое место в номинации досталось Владиславу Бирюкову, а гран-при – абхазской артистке Софии Сакания.
Гала-концерт победителей и дипломантов конкурса прошел в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и симфонического оркестра филиала Мариинского театра во Владикавказе под руководством Народного артиста Северной Осетии Заурбека Гугкаева.