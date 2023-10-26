https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/obyavleny-pobediteli-muzykalnogo-konkurs-alisy-gitsba-1048810354.html

Объявлены победители музыкального конкурс Алисы Гицба

Объявлены победители музыкального конкурс Алисы Гицба

Во втором Международном музыкальном конкурсе Алисы Гицба приняли участие 29 вокалистов и семь ансамблей. В этом году конкурс проходит в Москве и Сухуме и... 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T21:38+0300

2023-10-26T21:38+0300

2023-10-27T10:49+0300

в абхазии

абхазия

новости

музыка

культура

алиса гицба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1a/1048809179_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c90067684b987e6e1112d05d29ad102.jpg

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей международного музыкального конкурса оперной певицы Алисы Гицба состоялись в Госфилармонии Абхазии в четверг, 26 октября. Певица подчеркнула, что конкурс – это не только денежные премии, но и, самое главное, опыт и продвижение молодых талантов. Руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов отметил, что музыкальный конкурс – хорошая основа для сотрудничества Абхазии и России. По его словам, благодаря проекту создается фундамент единения, культуры стран проникают друг в друга и взаимно обогащаются. Представитель Министерства культуры Абхазии Автандил Конджария выразил уверенность в том, что конкурс станет важным событием в культурной жизни республики и откроет участникам дорогу в мир большого искусства. В номинации "Искусство ансамбля" третье место заняли Ольга Шишенко и Ульяна Петрова, Мария и Дисеслава Бобрины, Юлия Архангельская и Александр Куликов. Второе место досталось Юлии и Ивану Покровским. Победу в номинации разделили две пары Надежда Черемных и Наталья Белоколенко-Каргин и Александра Акишина с Марией Зелениной.В номинации "Сольное академическое пение" "бронза" была вручена Аркадию Демидову, Изабелле Мерман и Марии Самусевой. Второе место заняли Валерия Лобанова, Кристина Попова и Екатерина Шпильман. Первое место в номинации досталось Владиславу Бирюкову, а гран-при – абхазской артистке Софии Сакания. Гала-концерт победителей и дипломантов конкурса прошел в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и симфонического оркестра филиала Мариинского театра во Владикавказе под руководством Народного артиста Северной Осетии Заурбека Гугкаева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/gitsba-o-ii-mezhdunarodnom-muzykalnom-konkurse-zhyuri-v-zameshatelstve-iz-za-konkurentsii-1048629516.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, музыка, культура, алиса гицба