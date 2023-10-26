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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 октября

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор циклона с северо-запада. 26.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В пятницу, 27 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен дождь.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии