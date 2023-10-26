https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-punkta-upravleniya-vsu-v-dnr-1048805208.html

Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ в ДНР

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой... 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T16:35+0300

2023-10-26T16:35+0300

2023-10-26T17:11+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Российские войска поразили три украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и GLSDB, уничтожили 27 украинских дронов.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки было отражено шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ, потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Краснолиманском направлении российские войска за сутки отбили четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, Киев потерял более 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Акация". На Донецком направлении отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Богдановки, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки.На этом направлении за сутки Киев потерял до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Dana".На Южно-Донецком направлении суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Акация", две гаубицы Д-20. На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады, ВСУ потеряли до 85 солдат, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, артиллерийскую систему М777, орудие Д-20 и гаубица М119. На Херсонском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-pyat-ukrainskikh-raket-za-sutki-1048794806.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/morpekh-vsu-osuzhden-za-prikaz-o-rasstrele-dvukh-chelovek-1048778447.html

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