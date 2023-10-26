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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-punkta-upravleniya-vsu-v-dnr-1048805208.html
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ в ДНР
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ в ДНР
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой... 26.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-26T16:35+0300
2023-10-26T17:11+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Российские войска поразили три украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и GLSDB, уничтожили 27 украинских дронов.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки было отражено шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ, потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Краснолиманском направлении российские войска за сутки отбили четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, Киев потерял более 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Акация". На Донецком направлении отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Богдановки, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки.На этом направлении за сутки Киев потерял до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Dana".На Южно-Донецком направлении суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Акация", две гаубицы Д-20. На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады, ВСУ потеряли до 85 солдат, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, артиллерийскую систему М777, орудие Д-20 и гаубица М119. На Херсонском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-pyat-ukrainskikh-raket-za-sutki-1048794806.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/morpekh-vsu-osuzhden-za-prikaz-o-rasstrele-dvukh-chelovek-1048778447.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ в ДНР

16:35 26.10.2023 (обновлено: 17:11 26.10.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2023
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Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике в 128 районах.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Российские войска поразили три украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает Министерство обороны России.

"В районах населенных пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пунктам управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины", – говорится в сообщении.

Средства ПВО России за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и GLSDB, уничтожили 27 украинских дронов.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки было отражено шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ, потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении российские войска за сутки отбили четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, Киев потерял более 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На Донецком направлении отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Богдановки, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Клещеевки и Васюковки.
Работа расчета орудия Гиацинт-С ЦВО на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО России перехватили пять украинских ракет за сутки
25 октября, 19:31
На этом направлении за сутки Киев потерял до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Dana".
На Южно-Донецком направлении суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Акация", две гаубицы Д-20.
На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады, ВСУ потеряли до 85 солдат, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, артиллерийскую систему М777, орудие Д-20 и гаубица М119.
На Херсонском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов ВСУ.
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