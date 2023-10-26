https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/vystavka-uchastnikov-art-plenera-kraski-oseni-proshla-v-sukhume-1048807574.html

Выставка участников арт-пленэра "Краски осени" прошла в Сухуме

Выставка участников арт-пленэра "Краски осени" прошла в Сухуме

VIII международный арт-пленэр "Краски осени" проходил в Абхазии с 21 по 26 октября. 26.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-26T18:05+0300

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2023-10-26T18:05+0300

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СУХУМ 26 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка участников арт-пленэра "Краски осени" открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме в четверг, 26 октября.Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что арт-пленэр – отличная возможность для творческих людей из разных городов познакомиться, поработать вместе и обменяться опытом."Несомненно, Абхазия обязательно проявится в творчестве художников, посетивших пленэр. Я уверена, что ваши культурные связи будут и впредь развиваться", - сказала она.Председатель международного объединения художников "Апсны-арт" Нугзар Логуа отметил, что участники проекта проделали большую работу, а пленэр уже полюбился общественности.Поддержку в организации мероприятия, объединившего живописцев из двух стран в 2023 году, оказал Дом Москвы. Его директор Александр Бигвава считает, что пленэр – яркое событие в творческой жизни Абхазии."Такие мероприятия крайне важны как для опытных художников, так и для молодых, с которыми наши гости с удовольствием делились знаниями и опытом", - сказал он.На отчетной выставке было представлено более 70 работ. На них были запечатлены пейзажи окрестностей Сухума, набережной Махаджиров, Нового Афона, Анакопийской горы, крепости Сан-Томмазо в Кындыге и озера Рица. В рамках пленэра проходили также мастер-классы, один из них дал художник Анатолий Аненков из Санкт-Петербурга, который приехал в Абхазию впервые."Для меня это новые краски, впечатления, эмоции. Я буквально только что спустился с гор, мне очень понравилось", - рассказал он.Театральный художник Ольга Тумакова добавила, что для нее арт-пленэр стал не только обменом художественными техниками, но и обменом энергией и впечатлениями.Фешн-иллюстратор Лида Чугунова из Москвы отметила, что ей хотелось бы вернуться в Абхазию."Вся любовь, которая появилась в моем сердце, и не только моем, отразилась в наших работах. Думаю, вы все можете увидеть и почувствовать", - добавила она.Арт-пленэр "Краски осени Абхазии" организован правительством Москвы, "Домом Москвы" в Сухуме совместно с Абхазским госуниверситетом и объединением независимых художников республики "Апсны-арт".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/narisovat-osen-kak-v-abkhazii-prokhodit-art-plener-1048779387.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/emotsii-byut-klyuchom-kak-kraski-abkhazskoy-oseni-vdokhnovlyayut-khudozhnikov-1048776760.html

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