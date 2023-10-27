https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/mezhvedomstvennye-konsultatsii-abkhazii-i-belarusi-proydut-v-minske-1048827332.html

Межведомственные консультации Абхазии и Беларуси пройдут в Минске

Межведомственные консультации Абхазии и Беларуси пройдут в Минске

Абхазская делегация встретилась с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком в пятницу 27 октября. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Правительственная делегация Абхазии по поручению президента республики прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. С абхазской стороны в консультациях примут участие главы МИД, МВД, Минздрава, МЧС Инал Ардзинба, Роберт Киут, Эдуард Бутба, Лев Квициния, глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба. В сентябре 2022 года состоялся первый визит Александра Лукашенко в Абхазию. Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи подчеркнул, что с визитом белорусского лидера в республике связывают большие надежды.Бжания посетил Беларусь с ответным визитом в феврале 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/abkhaziya-i-soyuznoe-gosudarstvo-chto-dast-respublike-chlenstvo-v-organizatsii-1048591682.html

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