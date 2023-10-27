https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/mezhvedomstvennye-konsultatsii-abkhazii-i-belarusi-proydut-v-minske-1048827332.html
Межведомственные консультации Абхазии и Беларуси пройдут в Минске
Межведомственные консультации Абхазии и Беларуси пройдут в Минске
Абхазская делегация встретилась с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком в пятницу 27 октября. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T17:35+0300
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Правительственная делегация Абхазии по поручению президента республики прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. С абхазской стороны в консультациях примут участие главы МИД, МВД, Минздрава, МЧС Инал Ардзинба, Роберт Киут, Эдуард Бутба, Лев Квициния, глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба. В сентябре 2022 года состоялся первый визит Александра Лукашенко в Абхазию. Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи подчеркнул, что с визитом белорусского лидера в республике связывают большие надежды.Бжания посетил Беларусь с ответным визитом в феврале 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/abkhaziya-i-soyuznoe-gosudarstvo-chto-dast-respublike-chlenstvo-v-organizatsii-1048591682.html
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Межведомственные консультации Абхазии и Беларуси пройдут в Минске
17:35 27.10.2023 (обновлено: 17:48 27.10.2023)
Абхазская делегация встретилась с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком в пятницу 27 октября.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Правительственная делегация Абхазии по поручению президента республики прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций.
Участники абхазской делегации проведут рабочие встречи с руководителями профильных ведомств Беларуси с целью выработки отраслевых двусторонних проектов.
С абхазской стороны в консультациях примут участие главы МИД, МВД, Минздрава, МЧС Инал Ардзинба, Роберт Киут, Эдуард Бутба, Лев Квициния, глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба.
В сентябре 2022 года состоялся первый визит Александра Лукашенко в Абхазию. Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи подчеркнул, что с визитом белорусского лидера в республике связывают большие надежды.
Бжания посетил Беларусь с ответным визитом в феврале 2023 года.