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Абхазия и Союзное государство: что даст республике членство в организации

Абхазия и Союзное государство: что даст республике членство в организации

Союзное государство – надгосударственное образование, в которое входят Россия и Беларусь. Цель – формирование единого политического, экономического, военного... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T15:41+0300

2023-10-13T15:41+0300

2023-10-13T15:41+0300

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Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ряду российским СМИ в очередной раз выразил приверженность республики к вхождению в Союзное государство России и Беларуси, отметив, что участие в организации отвечает интересам граждан страны. О том, что может дать Абхазии вхождение в Союзное государство и к чему республика должна быть готова уже сейчас, читайте в материале Sputnik.SputnikЦивилизационный выборУ возможного присоединения Абхазии к Союзному государству России и Беларуси есть много положительных моментов, считает политолог Беслан Камкия.В подтверждение своего тезиса Камкия привел слова президента России Владимира Путина, который, выступая на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба, говорил о том, что будущее – во взаимодействии цивилизаций."Цивилизационный момент выступает как основа взаимодействующих субъектов, то есть у каждого сохраняется идентичность, остается культурное разнообразие. Естественно, эти процессы будут и на постсоветском пространстве происходить", – заметил политолог.Камкия также подчеркнул, что такой союз будет базироваться на сохранении традиционных и цивилизационных ценностей. "У Абхазии, России и Беларуси есть культурная, историческая и языковая близость, то есть, страны уже пребывают в едином пространстве", – заявил он.Об экономических выгодахИнтеграция Абхазии в Союзное государство России и Беларуси сулит ей немало экономических выгод, поскольку республика рентабельна в экономическом плане. Так, это будет способствовать привлечению инвестиций, уверен политолог Беслан Камкия.При этом он отметил важность усиления налоговой политики внутри страны, чтобы защитить местных предпринимателей и сделать экономику республики более конкурентоспособной. "Большие налоговые поступления должны обеспечить защиту интересов республики, здесь я не вижу больших проблем", – говорит он.Когда республика будет открыта к сотрудничеству в рамках Союзного государства, это создаст и конкуренцию для инвесторов, а конкурентная основа, в свою очередь, положительно повлияет на экономику Абхазии, считает Камкия."Но еще раз подчеркну, что нужна будет хорошая, взвешенная политика протекционизма. Нужно будет защищать своего производителя, своих бизнесменов – агентов экономического пространства", – добавил политолог.В продолжение темы спецпредставитель Абхазии по Евразийской интеграции Вахтанг Пипия заявил, что с 2008 года, после признания республики Россией, отношения между странами стали развиваться активнее. И в то же время продолжается развитие союзнических отношений между Минском и Москвой."Мы видим, как экономические взаимоотношения между Россией и Беларусью развиваются, экономики быстро растут. Как на днях заявил президент России, интеграция, в первую очередь, экономическая, неизбежна, она нужна для того, чтобы страна развивалась быстрыми темпами. Без интеграционных процессов в экономике изолированное государство не сможет развиваться", – сказал Пипия.Абхазия находится на начальной стадии этого интеграционного процесса, разворачивающегося на постсоветском пространстве, отметил он.Вхождение в Союзное государство также Абхазии позволит войти в таможенный союз, заключить межправительственные соглашения, что позволит активнее развивать экономику, добавил Вахтанг Пипия."На мой взгляд, чтобы развивать экономику быстрыми темпами, мы должны иметь возможность привлечения инвестиций в проекты, в которых мы заинтересованы. Это, конечно, туристический бизнес и сельское хозяйство. Они, как говорится, локомотивы нашей экономики", – сказал он.По прогнозам правительства Абхазии, совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2023 год составит 125,9 миллиарда рублей. В том числе на сельское хозяйство приходится 10,4 миллиарда рублей, на внешнеэкономическую деятельность – 41,3 миллиарда рублей. Наибольшая доля совокупного объема производства (60%) приходится на торговлю. Промышленность занимает 10%, туризм – 9%, связь – 4%.Вместе с тем Пипия считает, что Абхазии необходимо развиваться в других сферах – например, в промышленности. По его мнению, в республике необходимо создавать условия экономического роста не только в прибрежных зонах, но и в таких индустриальных центрах, как Ткуарчал. Кроме того, нужно обратить внимание и на создание технопарков, которые во всем мире растут быстрыми темпами."Мы помним, как в недалеком прошлом мы были в блокаде и не то что не могли развиваться, мы выживали. Мы этот период прошли, потом нас признала Россия и начались процессы развития экономики. После этого нам помешал мировой экономический кризис, но мы и это преодолели. Сегодня мы должны составить план мероприятий для того, чтобы можно было быстрее интегрировать свою экономику в рамках модели Россия-Беларусь-Абхазия", – заявил Пипия.Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что вхождение Абхазии в Союзное государство полезно прежде всего тем, что начнется постепенный процесс синхронизации законодательств, который облегчит многие бизнес-процессы."Когда у стран законодательства становятся в значительной степени не идентичными, но подобными, вести бизнес становится гораздо легче. Здесь уже абхазские власти сами будут смотреть, что нужно перенять, а что оставить так, как есть или же сделать по-другому", – отметил эксперт.Вместе с тем, считает Офицеров-Бельский, несмотря на упрощение некоторых процессов в рамках взаимной торговли, вхождение Абхазии в Союзное государство необязательно сразу приведет к значительному росту абхазско-белорусской торговли. "Российский рынок, как более емкий, он поглощает все, что Абхазия может поставить на внешние рынки. Все знают, что самые вкусные мандарины – абхазские, но до Минска они вряд ли доедут, так как разойдутся по российским торговым сетям. Такая же история может быть и с белорусской продукцией", – заявил он.Директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что вхождение Абхазии в Союзное государство не станет причиной серьезных изменений для России, так как масштабы экономики республики гораздо меньше.Он добавил, что вхождение Абхазии в Союзное государство – это плюс для нее самой, поскольку будут созданы новые возможности для взаимодействия не только с Россией, но и с Беларусью.С точки зрения интересов Абхазии, отметил эксперт, членство в Союзном государстве –благо. При этом, по его словам, процедура непроста – нужно быть готовыми к определенным действиям по сближению экономик и упорядочению законодательства."Готова ли Абхазия на это? Если да, то я уверен, что при наличии необходимых обстоятельств с белорусской стороны, Россия будет "за". Это будет серьезный толчок для развития абхазской экономики. Кроме того, в рамках Союзного государства законодательства Абхазии будут похожи с законодательствами России и Беларуси", – заявил Зубец.Нужно ли Абхазии признание со стороны БеларусиПолитолог Беслан Камкия полагает, что для вхождения Абхазии в Союзное государство, признание суверенитета республики со стороны Минска не обязательно. Если будет принято решение о вхождении Абхазии в Союзное государство, то Беларусь автоматически признает республику, отметил политолог."Вхождение в Союзное государство может произойти и без признания, и с признанием. Тут такой жесткой последовательности нет", – говорит он.Вместе с тем Беслан Камкия считает, что Беларусь уже сейчас готова к признанию независимости Абхазии, о чем говорят визит президента РБ Александра Лукашенко в республику и тренд на сближение двух стран.Директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец также отметил, что присоединение Абхазии к Союзному государству означало бы признание республики Минском."Неопределенное отношение Беларуси к признанию Абхазии связано с тем, что Беларусь опасается расширения санкционного давления, – считает экономист. – С другой стороны, сегодня дальнейшее существование и развитие Беларуси зависит от того, какие отношения у республики будут с Россией. Так, могут возникнуть вопросы, связанные с пролонгацией белорусских долгов перед Россией, выделением Москвой новых субсидий, дополнительных средств в виде поставки нефти и газа, и так далее. До сих пор Беларусь не подтверждала своего желания признать Абхазию, но вполне возможно, что ситуация может измениться".Напомним, в конце сентября 2022 года Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию уже в качестве президента и встретился на государственной даче в Пицунде с главой республики Асланом Бжания. Стороны выразили взаимный интерес к экономическому сотрудничеству.В феврале 2023 года состоялся ответный визит Бжания в Беларусь. По возвращении в республику глава государства отметил сферы, в которых возможно сотрудничество между странами – это сельское хозяйство, туризм, развитие IT-технологий.Президент также проинформировал общественность, что в апреле 2024 года в селе Кындыг начнется строительство санаторно-курортного объекта, в котором будет создано 250 рабочих мест, и где не менее 80% сотрудников будут местными жителями.Существующие опасенияЗавотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, доцент кафедры национальной экономики Абхазского госуниверситета Хатуна Шатипа заявила, что, согласно третьей статье Конституции Абхазии, республика уже сейчас должна начинать готовиться к возможному вхождению в Союзное государство."Уже сейчас должна работать группа, состоящая из специалистов, которая выработает будущую модель поведения. Мы должны иметь готовую матрицу: чего мы хотим, какие у нас цели, как защитить национальные интересы и суверенитет. У нас есть люди с опытом, специалисты, ученые, они должны сесть и изучить вопрос, как мы себя видим в этом союзе", – подчеркнула специалист.По ее словам, помимо экономической составляющей, есть много других вопросов, связанных с возможным вхождением Абхазии в Союзное государство – речь о политической, правовой, культурной и демографической составляющих. "То есть аспектов очень много, и, наверное, к такому вопросу надо подойти подготовленными, а не ждать, что пришлют рамочный договор", – сказала она.Поскольку речь идет не об отдельном экономическом проекте, а о будущем целого государства, здесь важно учитывать и другие аспекты, добавила эксперт."Должны быть разработаны защитные механизмы. Например, снятие барьеров на границе может привести к потере контроля над ввозом наркотиков. У нас должен быть другой механизм, чтобы с этим бороться", – сказала Шатипа.Еще один фактор, на который нужно обратить внимание – слабая конкурентоспособность республики в случае начала беспошлинной торговли в рамках Союзного государства, заявила эксперт."Нужно выстраивать новые модели по экспорту и импорту. Слабость нашей экономики в том, что мы не дофинансируем реальный сектор экономики. Речь идет о сельском хозяйстве. Мы, к сожалению, не конкурентоспособны. Если открывается граница, что мы можем экспортировать?" – задалась вопросом экономист.По ее словам, в 2022 году Абхазия завезла из России товаров на 30 миллиардов рублей, восемь из которых приходится на продовольственные товары."Экспорт составляет около пяти миллиардов рублей. Мы вывозим алкоголь на 2,5 миллиарда рублей, овощи, фрукты и текстильные изделия. Эта структура экспорта показывает слабость экономики. Нужно рассматривать приоритеты развития экономики, принципы формирования бюджета и так далее", – сказала она.По мнению Вахтанга Пипия, беспошлинная торговля Абхазии с Россией и Беларусью – не самый оптимальный для Сухума вариант."Больше 50% бюджета сегодня дает таможня. Конечно, это ощутимая цифра для нашего бюджета. Взять его и пересмотреть по примеру союза России и Беларуси будет сложно", – считает он.По его словам, абхазские власти должны глубоко продумать, насколько эффективно все это работает и как сохранить то, что сегодня приходит в бюджет. Говоря о либерализации таможенных процедур, политолог Беслан Камкия заявил, что у республики есть все рычаги для того, чтобы регулировать этот процесс."Инвестиции инвестициями, но они должны приносить пользу, все должно быть в интересах Абхазии. В этом плане, конечно, есть необходимость усиления этого момента, со стороны Абхазии должны быть поставлены выгодные условия и, естественно, нужно балансировать на интересах инвестора тоже. Этот вопрос, конечно, станет актуальным в будущем. Что касается либерализации таможенных процедур, я думаю, что здесь отдельного соглашения не нужно. Можно будет отстаивать свои интересы, серьезных преград для этого нет", – заметил он.Работа таможни в Союзном государствеКак рассказали Sputnik Абхазия в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, согласно договору о создании Союзного государства между Москвой и Минском, страны проводят единую торговую политику в отношении третьих стран, международных экономических организаций и экономических объединений, применяют единые ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин, единые таможенные режимы и единый порядок таможенного оформления и контроля, унифицируют законодательство о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и о защите экономических интересов государств-участников при осуществлении внешней торговли."В Союзном государстве действует единое таможенное пространство, в отношении которого применяются единый порядок экспортного контроля, единые меры нетарифного регулирования, включая применение количественных ограничений, лицензирование ввоза и вывоза товаров, ведение единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения ввоза и вывоза, единый порядок взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз или вывоз товаров", – отметили в ФТС России.При этом, несмотря на то, что договор о создании Союзного государства был заключен в декабре 1999 года, таможенный контроль на государственной границе России и Беларуси был отменен только 1 июля 2011 года, рассказали в службе. Вопросы борьбы с терроризмом, коррупцией, распространением наркотиков и другими видами преступлений относятся к совместному ведению Союзного государства и его государств–участников, пояснили в ведомстве."В пределах территорий РФ и РБ, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), функционирует таможенный союз, в рамках которого осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года", – рассказали в Федеральной таможенной службе."Для обеспечения единого порядка и условий ввоза товаров и транспортных средств в Союзном государстве функционирует Таможенный комитет. В 2022 году Россия и Беларусь подписали документ о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере", – отметили в ведомстве.Так, в соответствии с договором был создан Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций.Основные задачи центра – участие в создании правовых и организационных условий для формирования и функционирования единого таможенного пространства, защита экономических интересов Союзного государства, обеспечение минимизации рисков нарушения регулирующих таможенные правоотношения международных договоров, актов, составляющих право ЕАЭС, и законодательства РБ и РФ о таможенном регулировании.Вопрос суверенитетаДавая оценку тому, угрожает ли независимости Абхазии членство в Союзном государстве, опрошенные Sputnik эксперты сошлись во мнении: участие в работе организации укрепит суверенитет и безопасность республики."Понятно, что, когда ядерный щит российского государства становится ядерным щитом Абхазии – это куда большая защита суверенитета. Абсолютных суверенитетов в современном мире уже нет. Государства заключают союзы, таким образом они защищают свой суверенитет. Я хочу подчеркнуть, что никакой сдачи и ущемления суверенитета нет, а есть укрепление за счет мощи Союзного государства", – сказал политолог Беслан Камкия.Спецпредставитель Абхазии по Евразийской интеграции Вахтанг Пипия подчеркнул, что Конституция не должна быть изменена и пересмотрена ни в какую сторону."Мы ее принимали более 25 лет назад, и пересматривать ее можно только в плане укрепления государственности Абхазии", – подчеркнул он.Хатуна Шатипа напомнила, что согласно третьей статье Конституции Абхазии республика – это субъект международного права, и она может вступать в договорные отношения с другими государствами.Зачем Союзному государству Абхазия?Говоря о выгоде для России и Беларуси от вхождения Абхазии в Союзное государство Вахтанг Пипия отметил геополитические интересы."С Россией мы имеем хорошие примеры сотрудничества во всех сферах. Что касается Беларуси, понятно, что мы с ней не граничим, но имеем взаимный интерес. Сегодня мир становится многополярным, но мы не можем взаимодействовать с теми странами, которые грозятся нам какими-то военными наступлениями. Хотя Причерноморье представляет интерес и для западной Европы, и для Ближнего Востока, и для Юго-Восточной Азии", – подчеркнул он.В сотрудничестве с Абхазией заинтересованы не только страны бывшего Советского Союза, но и другие государства, добавил Пипия."На днях приезжала экспертная группа из Китая, с которой я тесно начал общаться. Естественно, мы и с ними будем сотрудничать, это великая страна с огромным потенциалом для туристического бизнеса и производства", – заявил эксперт. Абхазия хочет также поддерживать экономические связи с Ираном, который активно сотрудничает с Россией, заключил он.

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абхазия, россия, белоруссия, союзное государство, новости, экономика, международные отношения