https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-28-i-29-oktyabrya-1048828150.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять смена циклона с северо-запада на антициклон. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T19:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье к концу дня возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии