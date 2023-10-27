https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-28-i-29-oktyabrya-1048828150.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять смена циклона с северо-запада на антициклон. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T19:50+0300
2023-10-27T19:50+0300
2023-10-27T19:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье к концу дня возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять смена циклона с северо-запада на антициклон.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье к концу дня возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.