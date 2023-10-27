https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/tsentry-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-planiruetsya-otkryt-vo-vsekh-gorodakh-abkhazii-v-2024-godu-1048826986.html

Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах Абхазии в 2024 году

Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах Абхазии в 2024 году

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах республики для детей и взрослых в 2024 году. Об этом в интервью... 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T16:35+0300

2023-10-27T16:35+0300

2023-10-27T17:24+0300

в абхазии

абхазский язык

абхазия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102366/17/1023661778_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4e539a5dc0eecdbd398d5090e9292d08.jpg

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах республики для детей и взрослых в 2024 году. Об этом в интервью Апсныпресс рассказала начальник Госуправления по государственной языковой политике Гунда Квициния.При Госуправлению уже действуют ускоренные бесплатные курсы по изучению абхазского языка.По его словам, организуя курсы, они преследовали цель сделать их интересными и полезными для стремления к изучению абхазского языка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/kak-khorosho-vy-znaete-istoriyu-abkhazskogo-yazyka-1048811341.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазский язык, абхазия, общество