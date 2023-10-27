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Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах Абхазии в 2024 году
Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах Абхазии в 2024 году
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах республики для детей и взрослых в 2024 году. Об этом в интервью... 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T16:35+0300
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах республики для детей и взрослых в 2024 году. Об этом в интервью Апсныпресс рассказала начальник Госуправления по государственной языковой политике Гунда Квициния.При Госуправлению уже действуют ускоренные бесплатные курсы по изучению абхазского языка.По его словам, организуя курсы, они преследовали цель сделать их интересными и полезными для стремления к изучению абхазского языка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/kak-khorosho-vy-znaete-istoriyu-abkhazskogo-yazyka-1048811341.html
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абхазский язык, абхазия, общество
абхазский язык, абхазия, общество
Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах Абхазии в 2024 году
16:35 27.10.2023 (обновлено: 17:24 27.10.2023)
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Центры изучения абхазского языка планируется открыть во всех городах республики для детей и взрослых в 2024 году. Об этом в интервью Апсныпресс рассказала начальник Госуправления по государственной языковой политике Гунда Квициния.
При Госуправлению уже действуют ускоренные бесплатные курсы по изучению абхазского языка.
"Мы организовали курсы, пригласили преподавателя из АГУ. Методика несложная, группе нравится преподавание на них. Все посещают занятия с удовольствием. К концу октября первая группа оканчивает обучение, сдает экзамен и получает у нас сертификат. Экзамен на гражданство люди сдают позже, в Минпросе", – отметила Квициния.
По его словам, организуя курсы, они преследовали цель сделать их интересными и полезными для стремления к изучению абхазского языка.