Выставка образовательных программ российских вузов пройдет в Абхазии

"Выставка очень важна для ребятишек, потому что ребята могут непосредственно услышать от преподавателей и условия приема в высшие учебные заведения, непосредственно узнать о тех направлениях, которые присутствуют. Одно дело, когда ребята читают это через интернет, другое – когда они могут услышать это в рамках живого диалога с теми людьми, которые в дальнейшем будут им преподавать", – сказал руководитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.