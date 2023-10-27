https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/vystavka-obrazovatelnykh-programm-rossiyskikh-vuzov-proydet-v-abkhazii-1048815162.html
Выставка образовательных программ российских вузов пройдет в Абхазии
Выставка образовательных программ российских вузов пройдет в Абхазии
Выставка проводится представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Посольством России и Министерством просвещения республики. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T11:25+0300
2023-10-27T11:25+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Вторая международная межвузовская образовательная выставка пройдет в Сухуме с 1 по 3 ноября.Главная цель выставки – привлечение общественного интереса к российским образовательным программам, создание единого образовательного пространства в регионах СНГ, установление контактов между образовательными учреждениями Абхазии и России и ознакомление выпускников с направлениями обучения в России.В выставке примут участие 12 вузов, среди которых Тамбовский государственный университет, Кубанский госуниверситет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.По информации Россотрудничества, все участники выставки смогут лично пообщаться с представителями вузов. Кроме того, будут проведены профориентационные лекции и презентации образовательных программ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/fedotov-ob-otborochnoy-kampanii-v-vuzy-rossii-po-linii-rossotrudnichestva--1047268243.html
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представительство россотрудничества в украине, абхазия, образование, школьники
представительство россотрудничества в украине, абхазия, образование, школьники
Выставка образовательных программ российских вузов пройдет в Абхазии
11:25 27.10.2023 (обновлено: 12:25 27.10.2023)
Выставка проводится представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Посольством России и Министерством просвещения республики.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Вторая международная межвузовская образовательная выставка пройдет в Сухуме с 1 по 3 ноября.
Главная цель выставки – привлечение общественного интереса к российским образовательным программам, создание единого образовательного пространства в регионах СНГ, установление контактов между образовательными учреждениями Абхазии и России и ознакомление выпускников с направлениями обучения в России.
"Выставка очень важна для ребятишек, потому что ребята могут непосредственно услышать от преподавателей и условия приема в высшие учебные заведения, непосредственно узнать о тех направлениях, которые присутствуют. Одно дело, когда ребята читают это через интернет, другое – когда они могут услышать это в рамках живого диалога с теми людьми, которые в дальнейшем будут им преподавать", – сказал руководитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
В выставке примут участие 12 вузов, среди которых Тамбовский государственный университет, Кубанский госуниверситет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.
По информации Россотрудничества, все участники выставки смогут лично пообщаться с представителями вузов. Кроме того, будут проведены профориентационные лекции и презентации образовательных программ.