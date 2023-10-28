https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/armiya-izrailya-zayavila-chto-za-noch-udarila-po-150-tselyam-v-sektore-gaza-1048830780.html
Армия Израиля заявила, что за ночь ударила по 150 целям в секторе Газа
Армия Израиля заявила, что за ночь ударила по 150 целям в секторе Газа
Израиль объявил о расширении наземных операций в пятницу 27 октября. 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T08:55+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа.До этого в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали главу воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабу, который отвечал за ПВО и атаки дронов.Что произошло за ночьВ пятницу 27 октября Израиль объявил о расширении наземных операций. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу выходить на демонстрации и вступать в бои с израильскими военными. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявляли, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа.Против выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи.Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, комментируя решение Генассамблеи, заявил, что у Организации Объединенных Наций "больше не осталось ни грамма легитимности или актуальности".По словам Эрдана, Израиль только что пережил "крупнейшую резню со времен холокоста", а теперь у Тель-Авива "нет права защищать себя". Он добавил, что представители его страны не будут сидеть сложа руки и не дадут противнику перевооружиться.К полуночи ХАМАС заявил об ожесточенных столкновениях с израильскими военными в городе Бейт-Ханун и к востоку от лагеря Эль-Бурейдж.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/izrail-vzryvaet-evropu-kto-v-es-vystupaet-v-zaschitu-palestiny-1048812657.html
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израиль, палестина, сектор газа, оон, в мире
Армия Израиля заявила, что за ночь ударила по 150 целям в секторе Газа
08:55 28.10.2023 (обновлено: 09:06 28.10.2023)
Израиль объявил о расширении наземных операций в пятницу 27 октября.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале
, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа.
"За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям <…> включая туннели террористов <…> и дополнительную подземную инфраструктуру", — говорится в публикации.
До этого в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали главу воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабу, который отвечал за ПВО и атаки дронов.
В пятницу 27 октября Израиль объявил о расширении наземных операций. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу выходить на демонстрации и вступать в бои с израильскими военными.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявляли, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа.
Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.
Против выступили Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи.
Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, комментируя решение Генассамблеи, заявил, что у Организации Объединенных Наций "больше не осталось ни грамма легитимности или актуальности".
По словам Эрдана, Израиль только что пережил "крупнейшую резню со времен холокоста", а теперь у Тель-Авива "нет права защищать себя". Он добавил, что представители его страны не будут сидеть сложа руки и не дадут противнику перевооружиться.
К полуночи ХАМАС заявил об ожесточенных столкновениях с израильскими военными в городе Бейт-Ханун и к востоку от лагеря Эль-Бурейдж.