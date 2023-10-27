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Израиль "взрывает" Европу: кто в ЕС выступает в защиту Палестины

Израиль "взрывает" Европу: кто в ЕС выступает в защиту Палестины

На Западе стараются поставить знак равенства между террористами, палестинцами и антисемитами. Но даже в ЕС многие с этим не согласны. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T10:15+0300

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Как палестино-израильский конфликт расколол людей за пределами небольшого региона на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Запад против геноцидаВ акциях в поддержку Палестины принимают участие самые разные социальные и политические группы — от левых и защитников национальных меньшинств до ультраправых. Как пишет Politico, улицы Берлина превратились в еще один фронт между Израилем и ХАМАС. В районе, например, Нойкёльн постоянно проходят антиизраильские демонстрации. Некоторые магазины закрылись в знак солидарности с палестинцами.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что ХАМАС — террористы, а не борцы за независимость, поэтому он всецело на стороне Израиля. Несмотря на это, 21 октября в Лондоне свыше 100 тысяч человек вышли на улицу в поддержку Палестины. Главное их требование — немедленное прекращение бомбардировок сектора Газа. В частности, протестующие были возмущены убийством сотен детей (свыше 2,3 тысячи, по данным ЮНИСЕФ). Многие несли баннеры с призывами "Остановите геноцид", "Санкции против Израиля", "Израиль — террористическое государство", "Удары по детям — не самооборона". При этом призывали к отставке британского правительства из-за неправильной, по их мнению, политики в отношении Тель-Авива.В Австралии парламентская оппозиция негодует из-за того, что премьер-министр Энтони Албаниз до сих пор не встретился с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Одних только заявлений в поддержку Тель-Авива им недостаточно. Тем не менее в Сиднее 21 октября в протестах участвовали около 15 тысяч сторонников Палестины. Скандировали в том числе лозунг противников существования Израиля — "От реки до моря Палестина будет свободной!" Впрочем, организаторы акции из Palestine Action Group (PAG) все-таки сконцентрировались на гуманитарной катастрофе в секторе Газа и призвали защищать людей, невзирая на их национальность и вероисповедание. Многие австралийцы пришли на демонстрацию всей семьей.К протестующим присоединилась известная экоактивистка Грета Тунберг. По ее словам, "мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, к справедливости и освобождению палестинцев и всех мирных жителей". За это власти Израиля пообещали исключить все упоминания о ней из школьной программы.Государственный кризисНе менее болезненным палестино-израильский конфликт оказался для Индии. Премьер-министр Нарендра Моди сперва всецело поддержал Тель-Авив и назвал нападение ХАМАС "террористической атакой". Однако в Индии проживают около 200 миллионов мусульман, поддержавших палестинцев. Против них выступили индийские праворадикальные организации и лидеры общественного мнения, которые начали требовать от Нью-Дели присоединиться к еврейскому государству в войне с исламистами, так как Индия, по их мнению, тоже жертва этой "террористической идеологии".В конце концов общественные противоречия выплеснулись в эфир национального телевидения. Эксперт из Израиля Фредерик Ландау обвинил ведущую Шрею Дхундиал в том, что она пришла на ток-шоу в сари цветов флага Палестины. "Как можно вести интервью с евреем, специально одевшись в цвета его заклятого врага?" — негодовал Ландау. Женщина ответила, что сари досталось ей в наследство от бабушки, которая даже не знала о существовании ХАМАС. Несмотря на это, эксперт посоветовал ей больше не появляться в такой одежде перед телекамерами.Риск массовых беспорядков все-таки подтолкнул Нью-Дели к пересмотру внешней политики. В частности, Моди по телефону обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом вопрос гуманитарной помощи. Также индийский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Кроме того, МИД Индии выступил за прямые переговоры между Израилем и Палестиной для долгосрочного урегулирования на основе принципа двух государств.Проблема антисемитизмаДиректор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин считает, что неправильно называть всех протестующих против действий Израиля в секторе Газа "антисемитами". В акциях участвует очень разношерстная публика — от левых радикалов до ультраправых, есть там и мигранты из стран Ближнего Востока. "Многие возмущены попранием элементарного гуманизма. <…> Израиль тоже пытается показывать жертв нападения ХАМАС, но то, что снимают арабские и палестинские медиа — последствия бомбардировок, трупы детей — это ужасно", — говорит эксперт.Похожего мнения придерживается руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. "Прежде всего нужно понимать, что подавляющее большинство протестующих не поддерживает ХАМАС. Люди переживают из-за тысяч убитых мирных жителей сектора Газа, — поясняет политолог. — Кроме того, проходят акции в поддержку Израиля. В основном в них принимают участие люди, которые несут память о холокосте".Как и Наумкин, Белов не верит, что власти Евросоюза изменят отношение к конфликту. Правда, отмечает он, Израиль переживает только из-за позиции США, а мнение представителей ЕС определяющим не считает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/viktorov-tri-rossiyanina-mogut-nakhoditsya-v-plenu-khamas-1048799818.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/chislo-pogibshikh-v-sektore-gaza-prevysilo-sem-tysyach-chelovek-1048802527.html

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