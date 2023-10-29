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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 октября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон. 29.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-29T19:44+0300
2023-10-29T19:44+0300
2023-10-29T19:44+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В понедельник, 30 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 октября
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В понедельник, 30 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.