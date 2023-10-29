https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-30-oktyabrya-1048840647.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 октября

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон. 29.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-29T19:44+0300

2023-10-29T19:44+0300

2023-10-29T19:44+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В понедельник, 30 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии