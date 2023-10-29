https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/tri-cheloveka-pogibli-vo-vremya-strelby-na-vecherinkakh-v-ssha-1048840472.html
Три человека погибли во время стрельбы на вечеринках в США
Три человека погибли во время стрельбы на вечеринках в США
В результате инцидентов ранения получили более 25 человек. 29.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-29T17:08+0300
2023-10-29T17:08+0300
2023-10-29T17:08+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Трое человек погибли в результате шутингов на вечеринках в Соединенных Штатах Америки, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Один из инцидентов произошел в городе Тампа во Флориде во время празднования Хэллоуина - многие из гостей были в костюмах. Стрельбе предшествовала драка между двумя группами.Два человека в результате стрельбы погибли, еще 18 были госпитализированы.Второй случай произошел в городе Индианополис в штате Индиана. В результате стрельбы на вечеринке один человек погиб, еще восемь получили ранения. По предварительным данным, пострадавшим было от 16 до 22 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/ne-menee-22-chelovek-pogibli-v-massovoy-strelbe-v-amerikanskom-lyuistone-1048798241.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, новости, в мире
Три человека погибли во время стрельбы на вечеринках в США
В результате инцидентов ранения получили более 25 человек.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik.
Трое человек погибли в результате шутингов на вечеринках в Соединенных Штатах Америки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американские СМИ.
Один из инцидентов произошел в городе Тампа во Флориде во время празднования Хэллоуина - многие из гостей были в костюмах. Стрельбе предшествовала драка между двумя группами.
Два человека в результате стрельбы погибли, еще 18 были госпитализированы.
Второй случай произошел в городе Индианополис в штате Индиана. В результате стрельбы на вечеринке один человек погиб, еще восемь получили ранения. По предварительным данным, пострадавшим было от 16 до 22 лет.