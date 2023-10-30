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Квициния рассказал о важности обмена опытом с Беларусью
Квициния рассказал о важности обмена опытом с Беларусью
Глава МЧС Абхазии в составе делегации из республики находится в столице Беларуси, Минске. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T15:29+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Беларусь очень интересна для абхазских спасателей в плане обмена опытом, рассказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния."Конечно, в первую очередь, наиболее приоритетное направление связано с тем, что у нас будет открываться аэропорт. Мне все-таки хочется, чтобы специалисты там были именно наши. Я прекрасно понимаю, аэропорт уже столько лет не работает, у нас не было этой службы, но хочется, чтобы там работали наши подготовленные ребята", – сказал онГлава МЧС уточнил, что конкретные предложения будет обсуждать по приезде в Абхазию с президентом Асланом Бжания.Также пресс-служба МЧС сообщает, что в ходе визита Лев Квициния встретился со своим белорусским коллегой Вадимом Синявским и его первым заместителем Александром Худолеевым. На встрече Квициния интересовался структурой организации подразделений МЧС Беларуси, техническим и технологическим сопровождением их жизнедеятельности, действующими ведомственными нормативами, подготовкой специалистов, вопросами производства спецтехники и оборудования.Абхазская делегация прибыла в Минск в пятницу, 27 октября, для проведения рабочих встреч с главами профильных ведомств Беларуси. В состав делегации вошли главы МИД, МВД, Минздрава и МЧС – Инал Ардзинба, Роберт Киут, Эдуард Бутба, Лев Квициния, глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/ardzinba-abkhaziya-zainteresovana-v-uvelichenii-tovarooborota-s-belarusyu-1048832141.html
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абхазия, новости, лев квициния, мчс абхазии, белоруссия
Квициния рассказал о важности обмена опытом с Беларусью
15:29 30.10.2023 (обновлено: 16:06 30.10.2023)
Глава МЧС Абхазии в составе делегации из республики находится в столице Беларуси, Минске.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Беларусь очень интересна для абхазских спасателей в плане обмена опытом, рассказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.
Квициния пояснил, что во время визита в Минск ознакомился с работой белорусского ведомства и отметил, что она находится на очень высоком уровне.
"Конечно, в первую очередь, наиболее приоритетное направление связано с тем, что у нас будет открываться аэропорт. Мне все-таки хочется, чтобы специалисты там были именно наши. Я прекрасно понимаю, аэропорт уже столько лет не работает, у нас не было этой службы, но хочется, чтобы там работали наши подготовленные ребята", – сказал он
Глава МЧС уточнил, что конкретные предложения будет обсуждать по приезде в Абхазию с президентом Асланом Бжания.
Также пресс-служба МЧС сообщает, что в ходе визита Лев Квициния встретился со своим белорусским коллегой Вадимом Синявским и его первым заместителем Александром Худолеевым. На встрече Квициния интересовался структурой организации подразделений МЧС Беларуси, техническим и технологическим сопровождением их жизнедеятельности, действующими ведомственными нормативами, подготовкой специалистов, вопросами производства спецтехники и оборудования.
Абхазская делегация прибыла в Минск в пятницу, 27 октября, для проведения рабочих встреч с главами профильных ведомств Беларуси. В состав делегации вошли главы МИД, МВД, Минздрава и МЧС – Инал Ардзинба, Роберт Киут, Эдуард Бутба, Лев Квициния, глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.