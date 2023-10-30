https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/kvitsiniya-rasskazal-o-vazhnosti-obmena-opytom-s-belarusyu-1048850356.html

Квициния рассказал о важности обмена опытом с Беларусью

Квициния рассказал о важности обмена опытом с Беларусью

Глава МЧС Абхазии в составе делегации из республики находится в столице Беларуси, Минске. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T15:29+0300

2023-10-30T15:29+0300

2023-10-30T16:06+0300

в абхазии

абхазия

новости

лев квициния

мчс абхазии

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/09/1046246013_0:63:2867:1676_1920x0_80_0_0_c72b424cd06644f3c8bd46cb10fb1372.jpg

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Беларусь очень интересна для абхазских спасателей в плане обмена опытом, рассказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния."Конечно, в первую очередь, наиболее приоритетное направление связано с тем, что у нас будет открываться аэропорт. Мне все-таки хочется, чтобы специалисты там были именно наши. Я прекрасно понимаю, аэропорт уже столько лет не работает, у нас не было этой службы, но хочется, чтобы там работали наши подготовленные ребята", – сказал онГлава МЧС уточнил, что конкретные предложения будет обсуждать по приезде в Абхазию с президентом Асланом Бжания.Также пресс-служба МЧС сообщает, что в ходе визита Лев Квициния встретился со своим белорусским коллегой Вадимом Синявским и его первым заместителем Александром Худолеевым. На встрече Квициния интересовался структурой организации подразделений МЧС Беларуси, техническим и технологическим сопровождением их жизнедеятельности, действующими ведомственными нормативами, подготовкой специалистов, вопросами производства спецтехники и оборудования.Абхазская делегация прибыла в Минск в пятницу, 27 октября, для проведения рабочих встреч с главами профильных ведомств Беларуси. В состав делегации вошли главы МИД, МВД, Минздрава и МЧС – Инал Ардзинба, Роберт Киут, Эдуард Бутба, Лев Квициния, глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/ardzinba-abkhaziya-zainteresovana-v-uvelichenii-tovarooborota-s-belarusyu-1048832141.html

абхазия

белоруссия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, лев квициния, мчс абхазии, белоруссия