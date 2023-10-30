https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/presechena-popytka-vvoza-narkotikov-v-abkhaziyu-1048845063.html

Пресечена попытка ввоза наркотиков в Абхазию

Пресечена попытка ввоза наркотиков в Абхазию

Мужчина пытался вывезти из России сверток с мефедроном. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники погранотряда ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку ввоза наркотиков в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.39-летний задержанный переходил границу пешком. При досмотре он добровольно вытащил из кармана куртки сверток, обмотанный черной изолентой.Согласно заключению экспертов, в свертке лежал наркотик мефедрон.В настоящий момент проводится работа по выяснению и документированию всех обстоятельств правонарушения для последующего принятия процессуального решения в соответствии с действующим российским законодательством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/narkodilera-iz-sankt-peterburga-zaderzhali-v-abkhazii-1048824552.html

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