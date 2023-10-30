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Пресечена попытка ввоза наркотиков в Абхазию
Пресечена попытка ввоза наркотиков в Абхазию
Мужчина пытался вывезти из России сверток с мефедроном. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T10:17+0300
2023-10-30T10:17+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники погранотряда ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку ввоза наркотиков в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.39-летний задержанный переходил границу пешком. При досмотре он добровольно вытащил из кармана куртки сверток, обмотанный черной изолентой.Согласно заключению экспертов, в свертке лежал наркотик мефедрон.В настоящий момент проводится работа по выяснению и документированию всех обстоятельств правонарушения для последующего принятия процессуального решения в соответствии с действующим российским законодательством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/narkodilera-iz-sankt-peterburga-zaderzhali-v-abkhazii-1048824552.html
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новости, россия, абхазия, наркотики
Пресечена попытка ввоза наркотиков в Абхазию
10:17 30.10.2023 (обновлено: 10:23 30.10.2023)
Мужчина пытался вывезти из России сверток с мефедроном.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Сотрудники погранотряда ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку ввоза наркотиков в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
39-летний задержанный переходил границу пешком. При досмотре он добровольно вытащил из кармана куртки сверток, обмотанный черной изолентой.
Согласно заключению экспертов, в свертке лежал наркотик мефедрон.
В настоящий момент проводится работа по выяснению и документированию всех обстоятельств правонарушения для последующего принятия процессуального решения в соответствии с действующим российским законодательством.