https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-31-oktyabrya-1048860505.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T19:06+0300

2023-10-30T19:06+0300

2023-10-30T19:06+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1b/1042282640_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_d135e4235b9c80d97c578b7a1b35ffbc.jpg

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Во вторник , 31 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии