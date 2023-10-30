https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/putin-zayavil-chto-sobytiya-v-dagestane-sprovotsirovany-zapadom-iz-ukrainy-1048863019.html

Путин заявил, что события в Дагестане спровоцированы Западом из Украины

Путин заявил, что события в Дагестане спровоцированы Западом из Украины

В воскресенье, 29 октября, толпа людей, применяя силу и оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, ворвалась в аэропорт... 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T21:41+0300

2023-10-30T21:41+0300

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что к беспорядкам в Махачкале причастны западные спецслужбы, действующие из Украины. Президент подчеркнул, что США не нравится активное участие России в решении мировых проблем. Хаос в регионах выгоден Западу, так как в таких условиях легче дестабилизировать своих противников. В том числе, в целях США "раскачивают" ситуацию на Ближнем Востоке. Глава государства отметил, что израильско-палестинский конфликт используют против России, для дестабилизации и раскола российского многонационального и многоконфессионального мира.Он добавил, что Россия не только участвует в формировании более справедливого миропорядка, но и сражается за эти принципы на поле боя. И долг каждого настоящего мужчины - на полях спецоперации бороться с нацизмом, отстаивая Россию и будущее мира, в том числе, Палестины, подчеркнул Путин.Вечером в воскресенье, 29 октября, толпа людей, применяя силу и оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, прорвалась на взлетно-посадочную полосу к самолету, прилетевшему из Израиля, а также учинила погромы в помещении аэропорта.В результате беспорядков пострадали около 20 человек, девять из них – полицейские. Десять пострадавших находятся в больнице, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/bastrykin-postavil-na-kontrol-rassledovanie-dela-o-besporyadkakh-v-aeroportu-makhachkaly-1048845783.html

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