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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/rossiyskie-voyska-unichtozhili-aviatsionnyy-arsenal-vsu-v-cherkasskoy-oblasti-1048850734.html
Российские войска уничтожили авиационный арсенал ВСУ в Черкасской области
Российские войска уничтожили авиационный арсенал ВСУ в Черкасской области
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и... 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T16:08+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в районе Дубиевки в Черкасской области, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки были отбиты девять атак штурмовых групп ВСУ, уничтожены до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На Краснолиманском направлении за сутки были отражены две атаки ВСУ, Киев потерял до 70 солдат и три пикапа, на Донецком направлении – до 285 человек убитыми и ранеными, две бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более ста человек, два бронетранспортера, два пикапа, пушку "Гиацинт-Б".На Запорожском направлении потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard, две боевые бронированные машины и три пикапа, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица "Мста-Б". На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, пушка "Гиацинт-Б".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/rossiyskie-voyska-unichtozhili-komandnyy-punkt-vsu-v-dnr-1048840100.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили авиационный арсенал ВСУ в Черкасской области

16:08 30.10.2023 (обновлено: 16:31 30.10.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
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© Sputnik / Алексей Майшев
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Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 128 районах.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в районе Дубиевки в Черкасской области, сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, за сутки поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения, а средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, уничтожены 39 беспилотников.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки были отбиты девять атак штурмовых групп ВСУ, уничтожены до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении за сутки были отражены две атаки ВСУ, Киев потерял до 70 солдат и три пикапа, на Донецком направлении – до 285 человек убитыми и ранеными, две бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Южно-Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более ста человек, два бронетранспортера, два пикапа, пушку "Гиацинт-Б".
На Запорожском направлении потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard, две боевые бронированные машины и три пикапа, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица "Мста-Б".
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, пушка "Гиацинт-Б".
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