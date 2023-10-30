https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/rossiyskie-voyska-unichtozhili-aviatsionnyy-arsenal-vsu-v-cherkasskoy-oblasti-1048850734.html

Российские войска уничтожили авиационный арсенал ВСУ в Черкасской области

Российские войска уничтожили авиационный арсенал ВСУ в Черкасской области

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и... 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T16:08+0300

2023-10-30T16:08+0300

2023-10-30T16:31+0300

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Российские войска уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в районе Дубиевки в Черкасской области, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки были отбиты девять атак штурмовых групп ВСУ, уничтожены до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На Краснолиманском направлении за сутки были отражены две атаки ВСУ, Киев потерял до 70 солдат и три пикапа, на Донецком направлении – до 285 человек убитыми и ранеными, две бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более ста человек, два бронетранспортера, два пикапа, пушку "Гиацинт-Б".На Запорожском направлении потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard, две боевые бронированные машины и три пикапа, две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица "Мста-Б". На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, пушка "Гиацинт-Б".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/rossiyskie-voyska-unichtozhili-komandnyy-punkt-vsu-v-dnr-1048840100.html

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