https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/rossiyskie-voyska-unichtozhili-komandnyy-punkt-vsu-v-dnr-1048840100.html

Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и... 29.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-29T16:00+0300

2023-10-29T16:00+0300

2023-10-29T16:00+0300

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, сообщает Министерство обороны России.Минобороны также сообщает, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито 44 украинских дрона.На Купянском направлении за сутки были отражены две атаки ВСУ, уничтожено до 165 украинских военных и два пикапа. Еще две атаки были отражены на Краснолиманском направлении, нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. За сутки на этом направлении Киев потерял до 70 солдат. На Донецком направлении общие потери ВСУ составили до 110 человек, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30, а также два пункта управления беспилотниками.На Южно-Донецком направлении отражены четыре атаки, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ. Киев потерял до 130 солдат, бронетранспортер, два автомобиля, гаубицу Д-20.На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", на Херсонском направлении - до 55 солдат, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б".

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/pervyy-batalon-iz-eks-boytsov-vsu-vlilsya-v-rossiyskoe-podrazdelenie-1048827102.html

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