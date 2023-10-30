https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/vsu-vypustili-po-krymu-vosem-raket-storm-shadow-1048849332.html
ВСУ выпустили по Крыму восемь ракет Storm Shadow
ВСУ выпустили по Крыму восемь ракет Storm Shadow
После начала специальной военной операции на Украине Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на территории полуострова с помощью ракет и дронов. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T14:17+0300
2023-10-30T14:17+0300
2023-10-30T14:41+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым восемью ракетами Storm Shadow, сообщает Министерство обороны России. Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. После начала военной спецоперации России Киев регулярно обстреливает приграничные территории – наносит удары с помощью дронов и устраивает диверсии. Высокий желтый уровень террористической угрозы действует в Брянской, Курской и Белгородской областях, в Крыму и Севастополе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/ukrainskiy-bespilotnik-vrezalsya-v-sklad-yadernykh-otkhodov-na-kurskoy-aes-1048832500.html
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министерство обороны рф, крым, новости, украина
министерство обороны рф, крым, новости, украина
ВСУ выпустили по Крыму восемь ракет Storm Shadow
14:17 30.10.2023 (обновлено: 14:41 30.10.2023)
После начала специальной военной операции на Украине Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на территории полуострова с помощью ракет и дронов.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik.
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым восемью ракетами Storm Shadow, сообщает
Министерство обороны России.
"30 октября около 13.00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым", – говорится в сообщении.
Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.
После начала военной спецоперации России Киев регулярно обстреливает приграничные территории – наносит удары с помощью дронов и устраивает диверсии. Высокий желтый уровень террористической угрозы действует в Брянской, Курской и Белгородской областях, в Крыму и Севастополе.