https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/vsu-vypustili-po-krymu-vosem-raket-storm-shadow-1048849332.html

ВСУ выпустили по Крыму восемь ракет Storm Shadow

ВСУ выпустили по Крыму восемь ракет Storm Shadow

После начала специальной военной операции на Украине Киев регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на территории полуострова с помощью ракет и дронов. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

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2023-10-30T14:17+0300

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министерство обороны рф

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новости

украина

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым восемью ракетами Storm Shadow, сообщает Министерство обороны России. Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. После начала военной спецоперации России Киев регулярно обстреливает приграничные территории – наносит удары с помощью дронов и устраивает диверсии. Высокий желтый уровень террористической угрозы действует в Брянской, Курской и Белгородской областях, в Крыму и Севастополе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/ukrainskiy-bespilotnik-vrezalsya-v-sklad-yadernykh-otkhodov-na-kurskoy-aes-1048832500.html

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