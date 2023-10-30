https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/vystavka-v-podderzhku-pyatnashki-otkrylas-v-sukhume-1048860326.html

Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме

Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме

Фотовыставка была организована общественным деятелем Романом Качарава и администрацией Telegram-канала "Рыбарь". 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T19:49+0300

2023-10-30T19:49+0300

2023-10-30T19:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

абхазия

новости

сухум

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1e/1048857925_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2909c2ccd081f0bef963e715129b3c6c.jpg

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в понедельник, 30 октября.На выставке представлены портреты представителей различных народов России, а также жителей Абхазии, принимающих участие в боевых действиях на полях специальной военной операции на Украине.По словам организатора выставки Романа Качарава, каждый желающий может приобрести себе понравившийся портрет участника СВО. Вырученные деньги будут направлены на нужды "Пятнашки".Основная цель фотовыставки – поддержка граждан Абхазии, участвующих в СВО в составе "Пятнашки", пояснил Качарава.Приобрести картины можно будет 30 и 31 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/lev-kvitsiniya-rasskazal-o-pomoschi-donbassu-so-storony-abkhazii-1048750523.html

абхазия

сухум

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум, россия, украина