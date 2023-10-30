Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
Фотовыставка была организована общественным деятелем Романом Качарава и администрацией Telegram-канала "Рыбарь".
СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в понедельник, 30 октября.
На выставке представлены портреты представителей различных народов России, а также жителей Абхазии, принимающих участие в боевых действиях на полях специальной военной операции на Украине.
По словам организатора выставки Романа Качарава, каждый желающий может приобрести себе понравившийся портрет участника СВО. Вырученные деньги будут направлены на нужды "Пятнашки".
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Основная цель фотовыставки – поддержка граждан Абхазии, участвующих в СВО в составе "Пятнашки", пояснил Качарава.
Приобрести картины можно будет 30 и 31 октября.
23 октября, 11:58