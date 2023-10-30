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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/vystavka-v-podderzhku-pyatnashki-otkrylas-v-sukhume-1048860326.html
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Фотовыставка была организована общественным деятелем Романом Качарава и администрацией Telegram-канала "Рыбарь". 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T19:49+0300
2023-10-30T19:49+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в понедельник, 30 октября.На выставке представлены портреты представителей различных народов России, а также жителей Абхазии, принимающих участие в боевых действиях на полях специальной военной операции на Украине.По словам организатора выставки Романа Качарава, каждый желающий может приобрести себе понравившийся портрет участника СВО. Вырученные деньги будут направлены на нужды "Пятнашки".Основная цель фотовыставки – поддержка граждан Абхазии, участвующих в СВО в составе "Пятнашки", пояснил Качарава.Приобрести картины можно будет 30 и 31 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/lev-kvitsiniya-rasskazal-o-pomoschi-donbassu-so-storony-abkhazii-1048750523.html
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абхазия, новости, сухум, россия, украина

Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме

19:49 30.10.2023
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Выставка в поддержку Пятнашки открылась в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Фотовыставка была организована общественным деятелем Романом Качарава и администрацией Telegram-канала "Рыбарь".
СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в понедельник, 30 октября.
На выставке представлены портреты представителей различных народов России, а также жителей Абхазии, принимающих участие в боевых действиях на полях специальной военной операции на Украине.
По словам организатора выставки Романа Качарава, каждый желающий может приобрести себе понравившийся портрет участника СВО. Вырученные деньги будут направлены на нужды "Пятнашки".
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Выставка в поддержку Пятнашки открылась в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Выставка в поддержку Пятнашки открылась в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Выставка в поддержку Пятнашки открылась в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Выставка в поддержку Пятнашки открылась в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Выставка в поддержку Пятнашки открылась в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
1/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
2/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка в поддержку "Пятнашки" открылась в Сухуме
Основная цель фотовыставки – поддержка граждан Абхазии, участвующих в СВО в составе "Пятнашки", пояснил Качарава.
Приобрести картины можно будет 30 и 31 октября.
МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2023
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