https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/bolee-20-apparatov-dlya-mayninga-pytalis-nezakonno-vvezti-v-abkhaziyu-1048879297.html
Более 20 аппаратов для майнинга пытались незаконно ввезти в Абхазию
Более 20 аппаратов для майнинга пытались незаконно ввезти в Абхазию
Материалы по административному нарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Абхазии. 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T19:50+0300
2023-10-31T19:50+0300
2023-10-31T20:06+0300
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майнинг в абхазии
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями изъяли 21 аппарат по добыче криптовалюты из автомобиля гражданина Абхазии на КПП "Псоу" во вторник, 31 октября, сообщила Sputnik пресс-служба ГТК Абхазии.Также, по информации пресс-службы ведомства, в машине были обнаружены комплектующие к аппаратам – 100 проводов, 40 вентиляторов и 11 дренажных насосов.
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таможня, абхазия, майнинг в абхазии
таможня, абхазия, майнинг в абхазии
Более 20 аппаратов для майнинга пытались незаконно ввезти в Абхазию
19:50 31.10.2023 (обновлено: 20:06 31.10.2023)
Материалы по административному нарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Абхазии.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями изъяли 21 аппарат по добыче криптовалюты из автомобиля гражданина Абхазии на КПП "Псоу" во вторник, 31 октября, сообщила Sputnik пресс-служба ГТК Абхазии.
Также, по информации пресс-службы ведомства, в машине были обнаружены комплектующие к аппаратам – 100 проводов, 40 вентиляторов и 11 дренажных насосов.