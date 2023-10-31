https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/pamyatnaya-moneta-banka-abkhazii-stala-prizerom-mezhdunarodnogo-konkursa-1048864571.html

Памятная монета Банка Абхазии стала призером международного конкурса

Памятная монета Банка Абхазии стала призером международного конкурса

"Монетное созвездие" – один из самых авторитетных в мире конкурсов монет, проходящий на территории России. 31.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-31T09:35+0300

2023-10-31T09:35+0300

2023-10-31T10:31+0300

в абхазии

национальный банк абхазии

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048865849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14a9ea6c2fb203c3d892386b2ceee49c.jpg

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Памятная монета "Новый Афон", выпущенная Банком Абхазии, заняла третье место на XVII международном конкурсе монет "Монетное созвездие" в номинации "Оригинальная технология".В конкурсе были представлены 23 участника из 18 стран.В жюри входили специалисты крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, специализированных изданий о монетах.В номинации "Оригинальная технология" монеты оценивались по качеству исполнения и использованию специальных технологий, способов отделки, применения необычных материалов.Монета "Новый Афон" – одна из пяти монет серии "Достопримечательности Республики Абхазия". Внутренний диск исполнен из композитного материала "Пламет" с цветным полиграфическим изображением, наружное металлическое кольцо – из алюминиевого сплава с чеканкой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/istoriya-abkhazskikh-deneg-kak-vypuskali-pervye-apsary-1048186953.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

национальный банк абхазии, абхазия, россия