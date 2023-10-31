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Памятная монета Банка Абхазии стала призером международного конкурса
Памятная монета Банка Абхазии стала призером международного конкурса
"Монетное созвездие" – один из самых авторитетных в мире конкурсов монет, проходящий на территории России. 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T09:35+0300
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Памятная монета "Новый Афон", выпущенная Банком Абхазии, заняла третье место на XVII международном конкурсе монет "Монетное созвездие" в номинации "Оригинальная технология".В конкурсе были представлены 23 участника из 18 стран.В жюри входили специалисты крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, специализированных изданий о монетах.В номинации "Оригинальная технология" монеты оценивались по качеству исполнения и использованию специальных технологий, способов отделки, применения необычных материалов.Монета "Новый Афон" – одна из пяти монет серии "Достопримечательности Республики Абхазия". Внутренний диск исполнен из композитного материала "Пламет" с цветным полиграфическим изображением, наружное металлическое кольцо – из алюминиевого сплава с чеканкой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/istoriya-abkhazskikh-deneg-kak-vypuskali-pervye-apsary-1048186953.html
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национальный банк абхазии, абхазия, россия
национальный банк абхазии, абхазия, россия
Памятная монета Банка Абхазии стала призером международного конкурса
09:35 31.10.2023 (обновлено: 10:31 31.10.2023)
"Монетное созвездие" – один из самых авторитетных в мире конкурсов монет, проходящий на территории России.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Памятная монета "Новый Афон", выпущенная Банком Абхазии, заняла третье место на XVII международном конкурсе монет "Монетное созвездие" в номинации "Оригинальная технология".
В конкурсе были представлены 23 участника из 18 стран.
В жюри входили специалисты крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, специализированных изданий о монетах.
В номинации "Оригинальная технология" монеты оценивались по качеству исполнения и использованию специальных технологий, способов отделки, применения необычных материалов.
Монета "Новый Афон" – одна из пяти монет серии "Достопримечательности Республики Абхазия". Внутренний диск исполнен из композитного материала "Пламет" с цветным полиграфическим изображением, наружное металлическое кольцо – из алюминиевого сплава с чеканкой.