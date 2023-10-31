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Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 ноября
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон. 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T15:55+0300
2023-10-31T15:55+0300
2023-10-31T16:14+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В среду , 1 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 ноября
15:55 31.10.2023 (обновлено: 16:14 31.10.2023)
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В среду , 1 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.