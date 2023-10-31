https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/shamba-gruppa-bezhentsev-iz-palestiny-pytalas-nelegalno-vekhat-v-abkhaziyu-1048870923.html
Шамба: группа беженцев из Палестины пыталась нелегально въехать в Абхазию
Шамба: группа беженцев из Палестины пыталась нелегально въехать в Абхазию
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в... 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T17:10+0300
2023-10-31T17:10+0300
2023-10-31T18:14+0300
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Российскими пограничными службами была предотвращена попытка нелегального пересечения группой беженцев из Палестины КПП "Ингур", рассказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.По его словам, группа из 13 человек, среди которых были и дети, пыталась нелегально пересечь границу в сторону Абхазии для того, чтобы затем попасть в Россию. Беженцы были задержаны российскими пограничниками и переданы правоохранительным органам Абхазии."Они хотели дальше в Россию (выехать - прим.). Им в Грузии так и сказали, что за Ингуром вы уже можете попасть в Россию, подтолкнули их сюда", - добавил секретарь Совбеза.Как объяснил Шамба, по закону люди, которые пытаются нелегально пересечь государственную границу с Абхазией, должны быть привлечены к ответственности, но в данном случае было решено не применять таких мер по отношению к беженцам. Секретарь Совбеза рассказал, что были проведены переговоры с международными организациями и жители Палестины были возвращены в Грузию.Сергей Шамба считает, что актуальная экономическая ситуация в Абхазии не позволяет принимать беженцев.Секретарь Совбеза подчеркнул, что в Абхазии предпринимаются все необходимые меры для недопущения притока беженцев в республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/partnery-kinuli-vashington-mirovoe-soobschestvo-vyneslo-otsenku-voyne-v-gaze-1048868680.html
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Шамба: группа беженцев из Палестины пыталась нелегально въехать в Абхазию
17:10 31.10.2023 (обновлено: 18:14 31.10.2023)
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Российскими пограничными службами была предотвращена попытка нелегального пересечения группой беженцев из Палестины КПП "Ингур", рассказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
По его словам, группа из 13 человек, среди которых были и дети, пыталась нелегально пересечь границу в сторону Абхазии для того, чтобы затем попасть в Россию. Беженцы были задержаны российскими пограничниками и переданы правоохранительным органам Абхазии.
"Они хотели дальше в Россию (выехать - прим.). Им в Грузии так и сказали, что за Ингуром вы уже можете попасть в Россию, подтолкнули их сюда", - добавил секретарь Совбеза.
Как объяснил Шамба, по закону люди, которые пытаются нелегально пересечь государственную границу с Абхазией, должны быть привлечены к ответственности, но в данном случае было решено не применять таких мер по отношению к беженцам. Секретарь Совбеза рассказал, что были проведены переговоры с международными организациями и жители Палестины были возвращены в Грузию.
Сергей Шамба считает, что актуальная экономическая ситуация в Абхазии не позволяет принимать беженцев.
"Мы понимаем, что существует гуманитарная составляющая, но для этого есть более богатые страны, которые могут решать эту проблему", – сказал он.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что в Абхазии предпринимаются все необходимые меры для недопущения притока беженцев в республику.