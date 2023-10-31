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Партнеры кинули Вашингтон: мировое сообщество вынесло оценку войне в Газе

Партнеры кинули Вашингтон: мировое сообщество вынесло оценку войне в Газе

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В ООН согласовали резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Правда, не в Совбезе, а на Генассамблее, чьи решения только... 31.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-31T11:35+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В ООН согласовали резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Правда, не в Совбезе, а на Генассамблее, чьи решения только рекомендательные. Но в нынешних условиях даже такой документ стал прорывом, продемонстрировав доминирующие в мире настроения. Об ооновских трениях и перспективах урегулирования — в материале РИА Новости.История длиной в 26 летВпервые чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, посвященную палестино-израильскому урегулированию, созвали в 1997-м. Ни о чем не договорились. Однако постановили, что сессию можно возобновить в любой момент по требованию большинства стран. В последний раз ее проводили в 2018-м.Сейчас проблему пытались решить в Совете Безопасности ООН. Однако там столкнулись интересы постоянных членов, обладающих правом вето.Кроме того, Москва призывала Тель-Авив отменить "приказ о том, что гражданское население и сотрудники ООН должны покинуть все районы к северу от Вади Газа и переместиться в южные районы Газы". Вашингтон это не устроило. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд упрекнула Россию в том, что формулировки не согласовали. Ее российский коллега Василий Небензя, в свою очередь, осудил американский проект — как "обслуживающий геополитические интересы одного из членов СБ" и не способствующий деэскалации.К бразильскому проекту Москва предложила несколько поправок, которые не встретили поддержки. А США вновь не понравилось отсутствие пункта о праве Израиля на самооборону.В итоге председатель Генассамблеи Деннис Фрэнсис получил письма от нескольких делегаций с просьбой возобновить десятую чрезвычайную сессию по Ближнему Востоку.США в изоляцииПроект резолюции предложила Иордания от группы арабских стран в соавторстве с другими, включая Россию. Главное в документе — призыв "к немедленному прочному и непрерывному перемирию с последующим прекращением боевых действий" (а не "гуманитарных пауз", как предлагали США) и к защите мирных граждан Газы. Резолюцию одобрили 120 стран, против — 14, воздержались — 45.Канада представила поправку с осуждением атак ХАМАС и требованием немедленного освобождения заложников. Этот пункт не прошел.Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал резолюцию позором. Среди претензий — как раз отсутствие упоминания о нападении ХАМАС. По мнению Линды Томас-Гринфилд, это "злонамеренные упущения", обеспечивающие "прикрытие жестокости".Удручающий результат для американцев, отмечает дипломатический редактор The Guardian Патрик Вентур. "США оказались в изоляции: лишь 12 стран присоединились к Вашингтону и Израилю", — указывает он. И даже такие верные союзники, как Канада, Австралия, Германия, Япония, голосовали не против, а воздержались.Что еще может Генассамблея?Да, принятое решение не обязательное, но сохранение мира — основная задача ООН, и в таких вопросах Генассамблея способна влиять на Совбез. Проблема несговорчивости постоянных членов СБ возникла с самого начала. И 3 ноября 1950-го ГА приняла в связи с этим резолюцию 377 (V)."Если Совет Безопасности в результате разногласия постоянных членов оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности во всех случаях, <…> Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая <…> применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания или восстановления международного мира или безопасности", — говорится там.Во время Суэцкого кризиса 1956-го Франция и Великобритания в Совбезе заблокировали постановление о выводе войск из Египта. Чрезвычайная сессия Генассамблеи потребовала прекратить боевые действия и открыть Суэцкий канал. В регион направили межународный контингент — это была первая миротворческая миссия ООН.В прошлом году приняли так называемую Лихтенштейнскую резолюцию, в соответствии с которой страну, применившую право вето в СБ, можно вызвать в ГА для разъяснений. Было уже четыре прецедента. На процедуру отводится до десяти рабочих дней. Понятно, что в сложных ситуациях вроде нынешнего ближневосточного обострения у ООН нет времени ждать. Проще возобновить сессию Ассамблеи.Судя по позиции США и откровенному противодействию Израиля, ситуация 1956 года не повторится. Тем не менее ГА продемонстрировала: миру нужна скорейшая деэскалация, а не бесконечные обмены вето и словесная эквилибристика в Совбезе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/glava-minoborony-izrailya-zayavil-o-nachale-novoy-fazy-voennykh-deystviy-1048833857.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/mirovoy-politseyskiy-soshel-s-uma-a-vinovat-putin-1048848503.html

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