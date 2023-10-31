https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/tamozhni-abkhazii-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-period-selskokhozyaystvennogo-sezona-1048879094.html

Таможни Абхазии и России обсудили сотрудничество в период сельскохозяйственного сезона

Таможни Абхазии и России обсудили сотрудничество в период сельскохозяйственного сезона

СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Поставки цитрусовой продукции из Абхазии в Россию в этом году ожидаются не ниже уровня прошлого сезона, порядка 40 тысяч тонн... 31.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

таможня

россия

абхазия

цитрусовые

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Поставки цитрусовой продукции из Абхазии в Россию в этом году ожидаются не ниже уровня прошлого сезона, порядка 40 тысяч тонн, сообщила служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Вопросы совершения таможенных операций в отношении сельскохозяйственной продукции, организации электронного обмена информацией, итоги работы таможенных служб в период курортного сезона 2023 года обсуждались на встрече представителей ФТС России и ГТК Абхазии в Сухуме.Стороны договорились предоставлять актуальную и достоверную информацию о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой на территории Абхазии, обмениваться ценовой информацией.На встрече обсуждался также вопрос организации электронного обмена данными. Особое внимание уделили обеспечению информационной безопасности, бесперебойного функционирования программных средств.Таможенный контроль прошло более 11 миллионов физических лиц, что на 10 % больше по сравнению с прошлым годом.Железнодорожные грузовые перевозки выросли на 18% и на 28% пассажирские перевозки. С российской стороны в заседании приняли участие начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина, начальник таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков, представитель ФТС России в Абхазии Константин Козлов, начальник Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России Игорь Титаренко. Абхазскую делегацию представили зампредседателя ГТК Зураб Ашуба, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля Темур Дгебия, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, начальник правового отдела Анана Гогохия, заместитель начальника таможенного поста "Псоу" Тимур Ласурия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/minselkhoz-abkhazii-rasskazal-ob-ozhidaemom-urozhae-tsitrusovykh-1048575489.html

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