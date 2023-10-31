https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/vsekh-svyatykh-vynosi-komu-nuzhny-chuzhie-prazdniki-1048854394.html

Всех святых выноси: кому нужны чужие праздники

Всех святых выноси: кому нужны чужие праздники

Алексей Ломия, Sputnik 31.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-31T08:55+0300

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Алексей Ломия, SputnikРабота в правоохранительных органах предполагает серьезные нагрузки, особенно, психологические, я точно знаю, о чем пишу. И, чтобы хоть как-то снимать стресс, "подзаряжать душевные батарейки", да и просто чтобы сменить обстановку, я регулярно ездил в Крым. В Крыму есть маленький курортный город Саки, известный далеко за пределами полуострова своим соленым Сакским озером и целебными грязями. Саки – скорее поселок городского типа, проживает там около 30 тысяч человек. Все жители самого городка и окрестностей так или иначе "втянуты" в сферу услуг – это и медперсонал санаториев, и хозяйственные работники, и садовники, и сантехники, и продавцы всякой всячины. Санатории вокруг озера – это центр притяжения для всех в округе.Не просто маскарадОтпроситься в отпуск сотруднику правоохранительных структур можно было только после окончания курортного сезона в Абхазии, и в этом есть смысл. Поэтому я чаще всего попадал в Крым на отдых в октябре-ноябре.У меня есть привычка подробно изучать историю того места, куда я отправляюсь, подмечать его особенности. Одно дело – перечитать литературу, совершенно другое – познакомиться с местными людьми, узнать от них увлекательные подробности об укладе жизни, об особенностях характера, о привычках, об интересах. Самые словоохотливые в этом случае – это таксисты и бабульки, торгующие сувенирами, фруктами и домашними закрутками у входа в санаторий. От них можно очень многое узнать, стоит только что-то купить или даже просто проявить интерес. Бывает, покупаешь яблочки или банку варенья и интересуешься, чем они живут, как живут. И в ответ получаешь большую порцию совершенно разной информации – от цен в магазинах до поведения молодежи. "Нынешней молодежи", как они подчеркивали. Это ведь вроде бы безобидный маскарад с переодеваниями, тыквами, весельем. Но бдительные бабушки углядели в этом нечто дьявольское. В качестве аргументов приводили то, что из года в год "градус" на таких мероприятиях возрастал в геометрической прогрессии. Если на первых порах молодежь тайком от старших пила пиво, то дальше – больше, в ход шли и пиво с водкой, и водка с томатным соком, и просто водка. Я ездил в Саки лет десять подряд. И знаете, в чем-то местные старожилы правы. Проходить мимо этих балов-маскарадов было делом неприятным. Кому понравится напившаяся вдрызг неуправляемая молодежь? Более того, я могу с уверенностью констатировать, что на этих бесовских, на мой взгляд, вечеринках самыми "яркими" были представители молодежи, которые явно употребляли не только спиртное. Там промышляли наркокурьеры, которые, не особо прячась, торговали психотропными таблетками при явном попустительстве местных властей. Хочется верить, что ситуация с тех времен изменилась, но быть настороже точно не помешает.После балаЯ согласен с мнением вездесущих бабушек о том, что эти чуждые нашей культуре праздники имеют негативный окрас. Чего-то полезного и развивающего в них для неустоявшихся и неокрепших психикой молодых людей точно нет. Может, и я, и те бабушки просто клевещем, но всем нам точно не помешает присмотреться, отследить, кто продвигает проект, какая у него предыстория, каков опыт других стран. Страшно не хочется быть подопытным кроликом самому, а особенно не хочется спокойно взирать на то, каким рискам подвергается наша молодежь, а значит, и наше будущее.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/lekarstvo-protiv-strakha-chego-na-samom-dele-stoit-opasatsya-1048557672.html

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2023

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