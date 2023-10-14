https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/lekarstvo-protiv-strakha-chego-na-samom-dele-stoit-opasatsya-1048557672.html
Лекарство против страха: чего на самом деле стоит опасаться
Лекарство против страха: чего на самом деле стоит опасаться
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о страхах, которые могут навязывать пользователям через соцсети, и о том, какой путь должна выбирать Абхазия в... 14.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-14T19:30+0300
2023-10-14T19:30+0300
2023-10-14T19:30+0300
колумнисты
мнение
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Как-то на просторах сети мне довелось познакомиться с достаточно известной грузинской журналисткой. Имя называть не буду, так как не хочу делать ей лишнюю рекламу – моя критика в ее адрес может разбудить излишний интерес к ее персоне. Поэтому оставим анкетные данные в стороне. SputnikТак вот, мы долгое время пытались найти хоть какие-то точки соприкосновения. Я на что-то закрывал глаза, она, в свою очередь, терпела мои высказывания, но в итоге все было безрезультатно. Мои надежды образумить и наставить собеседницу "на путь истинный" оказались тщетными, меня даже "выбросили" из списка друзей. И вот тут интересный момент – она меня не заблокировала и, видимо, периодически подглядывает за моей страничкой. Я тоже вижу ее публикации, правда, теперь я лишен всякой возможности реагировать на прочитанное. Такой вот способ ограничений. Ну и ладно, не она первая, не она последняя.Фобия на фобииТак вот, когда эта блогерша написала гневный комментарий по поводу решения абхазских властей предоставить один из наших портов для базирования судов ВМФ России, я вовсе не был удивлен. Ее неприкрытые антипатии к России и ее союзникам вполне объяснимы и понятны. Она насквозь пропитана даже не просто ненавистью к россиянам, нет, она считает их главным злом на планете. Соответственно, все шаги российского руководства, и, тем более, в связке с Абхазией, которую она, естественно, считает оккупированной территорией Грузии, для нее неприемлемы.С ней все очевидно и предсказуемо, но когда я читаю наших местных аналитиков, которые видят в этом дружественном решении нашего руководства какое-то зло, то я отказываюсь их понимать. Неужели вы до сих пор живете иллюзиями о том, что в современном враждебном мире такая маленькая страна, как Абхазия, в состоянии держаться в сторонке от всех происходящих событий? Не слишком ли у вас завышенные ожидания от возможностей нашего бюджета, нашей армии? Вы и правда верите в то, что мы в состоянии противостоять вызовам мировых держав, чьи интересы сейчас схлестнулись и противостояние находится в самой горячей фазе? Может, скажу для некоторых банальщину, но Россия – наш стратегический партнер и союзник, а взаимоотношения такого характера предполагают взаимовыгодные решения. И если мы своим удачным географическим расположением можем оказать посильную поддержку морскому флоту России, то что в этом плохого? Любые фобии по поводу того, что это может вызвать повышенный интерес со стороны врагов России, которые всеми всевозможными способами будут пытаться достать корабли ВМФ у нас в портах и тем самым включить Абхазию "в зону риска", я считаю совсем необоснованными. Нас и без этого мечтают уничтожить, такие планы вынашивают денно и нощно. И только присутствие здесь российской военной базы остужает горячие головы.Опасные заблужденияБолее того, я считаю, что публичные высказывания такого рода, пусть даже в соцсетях, и потому ничего не решающие, все равно имеют накопительный эффект. Какая-нибудь молодая впечатлительная мама, прогуливающаяся по набережной с ребенком, начитается ваших ужастиков и начнет тиражировать страшилки по всем каналам. Из-за этого у наших недругов создается иллюзия того, что в Абхазии есть антироссийские настроения, что можно продавить здесь свои интересы, переманить на свою сторону.Мы уже давно живем в условиях незавершенной войны, пора бы к этому привыкнуть. Но спекуляции на этой теме – крайне безответственное занятие. Прежде чем выдвигать конспирологические версии о том, "попадут ли в нас и в наши дома осколки или нет", задумайтесь об одном - что без присутствия здесь Вооруженных сил нашего союзника, в том числе, кораблей российского ВМФ, такая вероятность увеличится многократно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/punkt-postoyannogo-bazirovaniya-vmf-rossii-poyavitsya-v-ochamchyrskom-rayone-1048458650.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/schaste-vopreki-vsemu-poslednyaya-pobeda-v-posledney-voyne-1048345280.html
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
колумнисты, мнение, авторы, абхазия, россия, вмф рф
колумнисты, мнение, авторы, абхазия, россия, вмф рф
Лекарство против страха: чего на самом деле стоит опасаться
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о страхах, которые могут навязывать пользователям через соцсети, и о том, какой путь должна выбирать Абхазия в условиях непростой международной обстановки.
Как-то на просторах сети мне довелось познакомиться с достаточно известной грузинской журналисткой. Имя называть не буду, так как не хочу делать ей лишнюю рекламу – моя критика в ее адрес может разбудить излишний интерес к ее персоне. Поэтому оставим анкетные данные в стороне.
Так вот, мы долгое время пытались найти хоть какие-то точки соприкосновения. Я на что-то закрывал глаза, она, в свою очередь, терпела мои высказывания, но в итоге все было безрезультатно. Мои надежды образумить и наставить собеседницу "на путь истинный" оказались тщетными, меня даже "выбросили" из списка друзей.
И вот тут интересный момент – она меня не заблокировала и, видимо, периодически подглядывает за моей страничкой. Я тоже вижу ее публикации, правда, теперь я лишен всякой возможности реагировать на прочитанное. Такой вот способ ограничений. Ну и ладно, не она первая, не она последняя.
Фобия на фобии
Так вот, когда эта блогерша написала гневный комментарий по поводу решения абхазских властей предоставить один из наших портов для базирования судов ВМФ России, я вовсе не был удивлен.
Ее неприкрытые антипатии к России и ее союзникам вполне объяснимы и понятны. Она насквозь пропитана даже не просто ненавистью к россиянам, нет, она считает их главным злом на планете. Соответственно, все шаги российского руководства, и, тем более, в связке с Абхазией, которую она, естественно, считает оккупированной территорией Грузии, для нее неприемлемы.
С ней все очевидно и предсказуемо, но когда я читаю наших местных аналитиков, которые видят в этом дружественном решении нашего руководства какое-то зло, то я отказываюсь их понимать.
Неужели вы до сих пор живете иллюзиями о том, что в современном враждебном мире такая маленькая страна, как Абхазия, в состоянии держаться в сторонке от всех происходящих событий? Не слишком ли у вас завышенные ожидания от возможностей нашего бюджета, нашей армии? Вы и правда верите в то, что мы в состоянии противостоять вызовам мировых держав, чьи интересы сейчас схлестнулись и противостояние находится в самой горячей фазе?
Может, скажу для некоторых банальщину, но Россия – наш стратегический партнер и союзник, а взаимоотношения такого характера предполагают взаимовыгодные решения. И если мы своим удачным географическим расположением можем оказать посильную поддержку морскому флоту России, то что в этом плохого?
Любые фобии по поводу того, что это может вызвать повышенный интерес со стороны врагов России, которые всеми всевозможными способами будут пытаться достать корабли ВМФ у нас в портах и тем самым включить Абхазию "в зону риска", я считаю совсем необоснованными.
Нас и без этого мечтают уничтожить, такие планы вынашивают денно и нощно. И только присутствие здесь российской военной базы остужает горячие головы.
Опасные заблуждения
Более того, я считаю, что публичные высказывания такого рода, пусть даже в соцсетях, и потому ничего не решающие, все равно имеют накопительный эффект. Какая-нибудь молодая впечатлительная мама, прогуливающаяся по набережной с ребенком, начитается ваших ужастиков и начнет тиражировать страшилки по всем каналам.
Из-за этого у наших недругов создается иллюзия того, что в Абхазии есть антироссийские настроения, что можно продавить здесь свои интересы, переманить на свою сторону.
Мы уже давно живем в условиях незавершенной войны, пора бы к этому привыкнуть. Но спекуляции на этой теме – крайне безответственное занятие. Прежде чем выдвигать конспирологические версии о том, "попадут ли в нас и в наши дома осколки или нет", задумайтесь об одном - что без присутствия здесь Вооруженных сил нашего союзника, в том числе, кораблей российского ВМФ, такая вероятность увеличится многократно.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.