https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/lekarstvo-protiv-strakha-chego-na-samom-dele-stoit-opasatsya-1048557672.html

Лекарство против страха: чего на самом деле стоит опасаться

Лекарство против страха: чего на самом деле стоит опасаться

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о страхах, которые могут навязывать пользователям через соцсети, и о том, какой путь должна выбирать Абхазия в... 14.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-14T19:30+0300

2023-10-14T19:30+0300

2023-10-14T19:30+0300

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Как-то на просторах сети мне довелось познакомиться с достаточно известной грузинской журналисткой. Имя называть не буду, так как не хочу делать ей лишнюю рекламу – моя критика в ее адрес может разбудить излишний интерес к ее персоне. Поэтому оставим анкетные данные в стороне. SputnikТак вот, мы долгое время пытались найти хоть какие-то точки соприкосновения. Я на что-то закрывал глаза, она, в свою очередь, терпела мои высказывания, но в итоге все было безрезультатно. Мои надежды образумить и наставить собеседницу "на путь истинный" оказались тщетными, меня даже "выбросили" из списка друзей. И вот тут интересный момент – она меня не заблокировала и, видимо, периодически подглядывает за моей страничкой. Я тоже вижу ее публикации, правда, теперь я лишен всякой возможности реагировать на прочитанное. Такой вот способ ограничений. Ну и ладно, не она первая, не она последняя.Фобия на фобииТак вот, когда эта блогерша написала гневный комментарий по поводу решения абхазских властей предоставить один из наших портов для базирования судов ВМФ России, я вовсе не был удивлен. Ее неприкрытые антипатии к России и ее союзникам вполне объяснимы и понятны. Она насквозь пропитана даже не просто ненавистью к россиянам, нет, она считает их главным злом на планете. Соответственно, все шаги российского руководства, и, тем более, в связке с Абхазией, которую она, естественно, считает оккупированной территорией Грузии, для нее неприемлемы.С ней все очевидно и предсказуемо, но когда я читаю наших местных аналитиков, которые видят в этом дружественном решении нашего руководства какое-то зло, то я отказываюсь их понимать. Неужели вы до сих пор живете иллюзиями о том, что в современном враждебном мире такая маленькая страна, как Абхазия, в состоянии держаться в сторонке от всех происходящих событий? Не слишком ли у вас завышенные ожидания от возможностей нашего бюджета, нашей армии? Вы и правда верите в то, что мы в состоянии противостоять вызовам мировых держав, чьи интересы сейчас схлестнулись и противостояние находится в самой горячей фазе? Может, скажу для некоторых банальщину, но Россия – наш стратегический партнер и союзник, а взаимоотношения такого характера предполагают взаимовыгодные решения. И если мы своим удачным географическим расположением можем оказать посильную поддержку морскому флоту России, то что в этом плохого? Любые фобии по поводу того, что это может вызвать повышенный интерес со стороны врагов России, которые всеми всевозможными способами будут пытаться достать корабли ВМФ у нас в портах и тем самым включить Абхазию "в зону риска", я считаю совсем необоснованными. Нас и без этого мечтают уничтожить, такие планы вынашивают денно и нощно. И только присутствие здесь российской военной базы остужает горячие головы.Опасные заблужденияБолее того, я считаю, что публичные высказывания такого рода, пусть даже в соцсетях, и потому ничего не решающие, все равно имеют накопительный эффект. Какая-нибудь молодая впечатлительная мама, прогуливающаяся по набережной с ребенком, начитается ваших ужастиков и начнет тиражировать страшилки по всем каналам. Из-за этого у наших недругов создается иллюзия того, что в Абхазии есть антироссийские настроения, что можно продавить здесь свои интересы, переманить на свою сторону.Мы уже давно живем в условиях незавершенной войны, пора бы к этому привыкнуть. Но спекуляции на этой теме – крайне безответственное занятие. Прежде чем выдвигать конспирологические версии о том, "попадут ли в нас и в наши дома осколки или нет", задумайтесь об одном - что без присутствия здесь Вооруженных сил нашего союзника, в том числе, кораблей российского ВМФ, такая вероятность увеличится многократно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/punkt-postoyannogo-bazirovaniya-vmf-rossii-poyavitsya-v-ochamchyrskom-rayone-1048458650.html

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