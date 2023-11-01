https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/bolee-devyati-millionov-chelovek-peresekli-granitsu-rossii-i-abkhazii-s-nachala-goda-1048890220.html

Более девяти миллионов человек пересекли границу России и Абхазии с начала года

Более девяти миллионов человек пересекли границу России и Абхазии с начала года

Рекордный поток туристов был зафиксирован на российско-абхазской границе летом 2023 года. 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T15:00+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. С начала 2023 года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли уже более 9 миллионов человек – почти на миллион больше, чем в прошлом году. Об этом в интервью ЮГ Times рассказала начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина.Она подчеркнула, что пункт пропуска "Адлер" работает круглосуточно в усиленном режиме, в обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная для экскурсионных автобусов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/tamozhni-abkhazii-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-period-selskokhozyaystvennogo-sezona-1048879094.html

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