https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/bzhaniya-provel-soveschanie-po-realizatsii-programmy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-1048892963.html

Бжания провел совещание по реализации программы Социально-экономического развития Абхазии

Бжания провел совещание по реализации программы Социально-экономического развития Абхазии

Глава государства провел совещание о ходе реализации Государственной Программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы". 01.11.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проиформировала главу государства о ходе реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии. В августе 2022 года было подписано Межправительственное Соглашение с Россией об оказании содействия в реализации госрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы", соглашение ратифицировано в декабре 2022 года.На основании осуществляется софинансирование мероприятий Программы, в том числе расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы и Инвестиционной программы.Параметры софинансирования мероприятий программы в 2024 году будут утверждены Решением сопредседателей Межправкомиссии до конца текущего года и отражены в проекте бюджета на 2024год.Банковский сектор Банк Абхазии привел информационные системы в соответствие с требованиями стандартов, внедрил систему мониторинга и противодействия мошенническим операциям.Были разработаны и приняты законы: Не реализовано мероприятие по оптимизации процентной ставки рефинансирования. По мнению Национального банка, оптимизация процентной ставки в рамках текущих возможностей банковской системы невозможна. Рассмотрение вопроса возможно при условии докапитализации.СтатистикаВ рамках программы разработаны и утверждены формы статистического учета для министерств и ведомств в целях эффективности представления ведомственной отчетности, завершена работа по закладке похозяйственных книг.Разработана электронная информационная система "Электронная отчетность".С 2024 года планируется организация работы по разработке программы выборочного обследования уровня занятости и безработицы.Господдержка малого предпринимательстваПрограмма господдержки реализуется ежегодно в рамках ведомственных программ, финансируемых за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета.Финансирование мер государственной поддержки субъектов малого предпринимательства также предусмотрено в рамках софинансирования российской стороной.Решением сопредседателей Межправкомиссии от 3 мая 2023 года определен лимит финансирования на предоставление субсидий на возмещение части расходов на приобретение производственного оборудования в сумме 76 млн руб. Минэком направлены на рассмотрение российской стороны материалы о предоставлении мер государственной поддержки в 2023 году 13 субъектам экономики на сумму 26 млн руб. Срок финансирования 2023 год.Госпрограммой предусмотрена программа льготного кредитования. Всего на рассмотрение направлено 19 инвестиционных проектов. По состоянию на ноябрь 2023 года подписан один кредитный договор с ООО "Ачба иашта".Инвестиционная политикаПланируется разработка и подписание Соглашения между Правительствами Абхазии и России об осуществлении российскими организациями инвестиций в республику и Соглашения об избежании двойного налогообложения. Проекты проходят завершающую стадию согласования.Разработка и принятие законов: Госпрограммой также предусмотрено создание и внедрение автоматизированной системы кадастра объектов недвижимости (АИСКН) и разработка и принятие нормативно-правовой базы. Завершение мероприятия предусмотрено в декабре 2023 года.Законопроект "О кадастре" проходит процедуру согласования. Срок принятия законопроекта - 2023 год. Срок внедрения АИСКН планируется в 2024 году.21 ноября 2022 года утверждена Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы.Инвестпрограмма 2023-2025 годов:Транспортная сфераОбъем инвестиций в реконструкцию Сухумского аэропорта составит 11 миллиардов рублей, сообщила на совещании с президентом вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Срок ввода в эксплуатацию объекта - декабрь 2024 года. Мероприятия в сфере автодорожной инфраструктуры финансируются из источников Инвестпрограммы и Дорожного фонда.За счет Инвестпрограммы в 2022 – 2023 годах профинансированы работы по ремонту автодорог на сумму 1,4 млрд руб, в том числе мероприятия по освещению республиканской трассы.Проведены работы по очистке обочин от зарослей и кустарников, установке дорожных знаков и указателей, покраске мостовых ограждений, нанесению дорожной разметки на общую сумму 50 млн руб.Завершены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию тоннеля в Кодорском ущелье и реконструкцию Гумистинского моста. Источник финансирования работ в настоящее время не определен.Рост заработной платыСумма софинансирования в 2023 году составляет 1,6 млрд руб. В 2023 году повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы составило в среднем 18%.Согласование параметров финансирования заработной платы отдельных категорий бюджетников в 2024 году будет утверждено в рамках решения Межправительственной комиссии в декабре 2023 года и Законом о бюджете на 2024 год.На 2022-2023 годы действует предельный минимальный размер заработной платы в размере 10 тыс руб., что вдвое выше ранее установленного в 5 тыс руб. Установление минимального размера оплаты труда способствовало увеличению поступлений отчислений в социальные фонды.К примеру, рост поступлений в Пенсионный фонд в 2022 году по отношению к 2019 году составил 41%. Средний уровень роста поступлений по всем социальным фондам составил 39%.Целевой показатель размера заработной платы, определенный Госпрограммой в 2025 году, должен составить не менее 40 тыс руб.ЭнергетикаВ Республиканском бюджете на 2023 год предусмотрены ассигнования "Черноморэнерго" в сумме 200 млн руб. на приобретение приборов учета. По состоянию на ноябрь текущего года приобретено 26 372 прибора учета, установлено 21 872.На стадии согласования с Россией вопрос предоставления Абхазии приборов учета потребления электроэнергии на сумму 300 млн руб."Черноморэнерго" приступило к подготовке и организации работ по автоматизации процесса коммерческого учета и оплаты потребляемой электроэнергии. На завершающей стадии согласования и внесения на рассмотрение в Кабмина Схема реализации Программы по созданию и внедрению билинговой расчетной системы в "Черноморэнерго". Срок принятия - ноябрь 2023 года.Собираемость платежей за электроэнергию:Потребление электроэнергии в Абхазии:В рамках реализации Инвестпрограммы 2023-2025 проводятся работы по реконструкции ПС-11 кВ "Сухум-1", реконструкция ПС-110 кВ "Алахадзы". Завершаются работы по реконструкции ПС 220 кВ "Бзып".В рамках реконструкции аэропорта планируется капитальный ремонт подстанций "Дранда" и "Агудзера". В соответствии с Соглашением о государственно-частном партнёрстве финансирование работ будет осуществляться инвестором.В целях актуализации абонентов - потребителей электроэнергии РУП "Черноморэнерго" приступило к их инвентаризации. Срок завершения декабрь 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/tseny-na-nefteprodukty-v-abkhazii-snizheny-s-1-noyabrya-1048893912.html

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