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Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует

Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует

Какой окажется погода на первую половину ноября, об этом в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T10:54+0300

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Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует

В Абхазии ожидаются теплые, солнечные дни, воздух будет прогреваться до 22-26 градусов, проинформировала Трапш. Вечером температура воздуха будет опускаться до 15-10 градусов."Первая половина месяца будет под влиянием обширного антициклона, которые будет сменяться в отдельные дни на южный циклон. В основном сохранится переменная облачность без осадков. Ветер будет слабый до умеренного. Купальный сезон уже закрыт. Температура морской воды будет понижаться до 12-17 градусов", – сказала метеоролог.Погода изменится 3 и 4 ноября. Пройдут кратковременные доджи, местами ливневого характера.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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