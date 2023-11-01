https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/meteorolog-o-pogode-na-pervuyu-polovinu-noyabrya-v-abkhazii-obraduet--1048872812.html
Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует
Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует
Какой окажется погода на первую половину ноября, об этом в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 01.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-01T10:54+0300
2023-11-01T10:54+0300
2023-11-01T10:55+0300
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Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует
Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует
В Абхазии ожидаются теплые, солнечные дни, воздух будет прогреваться до 22-26 градусов, проинформировала Трапш. Вечером температура воздуха будет опускаться до 15-10 градусов."Первая половина месяца будет под влиянием обширного антициклона, которые будет сменяться в отдельные дни на южный циклон. В основном сохранится переменная облачность без осадков. Ветер будет слабый до умеренного. Купальный сезон уже закрыт. Температура морской воды будет понижаться до 12-17 градусов", – сказала метеоролог.Погода изменится 3 и 4 ноября. Пройдут кратковременные доджи, местами ливневого характера.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
подкасты, погода в абхазии, аудио
Метеоролог о погоде на первую половину ноября в Абхазии: обрадует
10:54 01.11.2023 (обновлено: 10:55 01.11.2023)
Какой окажется погода на первую половину ноября, об этом в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.
В Абхазии ожидаются теплые, солнечные дни, воздух будет прогреваться до 22-26 градусов, проинформировала Трапш. Вечером температура воздуха будет опускаться до 15-10 градусов.
"Первая половина месяца будет под влиянием обширного антициклона, которые будет сменяться в отдельные дни на южный циклон. В основном сохранится переменная облачность без осадков. Ветер будет слабый до умеренного. Купальный сезон уже закрыт. Температура морской воды будет понижаться до 12-17 градусов", – сказала метеоролог.
Погода изменится 3 и 4 ноября. Пройдут кратковременные доджи, местами ливневого характера.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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