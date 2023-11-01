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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/mezhdunarodnaya-obrazovatelnaya-vystavka-otkrylas-v-sukhume-1048884453.html
Международная образовательная выставка открылась в Сухуме
Международная образовательная выставка открылась в Сухуме
Цель выставки – демонстрация достижений в области высшего образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам. 01.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вторая Международная межвузовская образовательная выставка открылась в "Доме Москвы" в Сухуме в среду, 1 ноября.Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии. Глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что в рамках выставки абитуриенты имеют возможность познакомиться и с направлениями, и образовательными программами, которые представлены российскими вузами.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что присутствие на выставке "огромного количества абитуриентов показывает, что ярмарка очень востребована"."Сама по себе инициатива заслуживает всяческой поддержки. Отрадно также то, что именно на российские вузы ориентированы многие выпускники абхазских школ. И со своей стороны будем стараться увеличивать количество мест для обучения в российских вузах", –отметил Шургалин.Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия поблагодарила Россотрудничество за возможность, предоставленную абхазским абитуриентам, познакомиться с российскими вузами и сделать свой выбор.На межвузовскую образовательную выставку в Сухум приехали 12 высших учебных заведений, среди которых Тамбовский государственный университет имени Державина, Кубанский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и другие. Цель выставки – демонстрация достижений в области высшего образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/seredina-puti-kak-v-abkhazii-idet-kvotnaya-kampaniya-na-postuplenie-v-rossiyu-1048447726.html
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россия, абхазия, студенты, школьники, россотрудничество в абхазии
россия, абхазия, студенты, школьники, россотрудничество в абхазии

Международная образовательная выставка открылась в Сухуме

12:10 01.11.2023 (обновлено: 12:36 01.11.2023)
© SputnikII Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме
II Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2023
© Sputnik
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Цель выставки – демонстрация достижений в области высшего образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вторая Международная межвузовская образовательная выставка открылась в "Доме Москвы" в Сухуме в среду, 1 ноября.
Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии. Глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что в рамках выставки абитуриенты имеют возможность познакомиться и с направлениями, и образовательными программами, которые представлены российскими вузами.

"Нам очень приятно, что эта выставка уже вторая. На самом деле, эти выставки проходят не просто так. По результатам прошлой выставки ее участник технопарк "Кванториум" сумел оцифровать некоторые культурные объекты республики. Но, наверное, самым грандиозным итогом выставки было то, что этот технопарк еще приехал в Абхазию и провел мастер-классы в городах Абхазии", – сказал Федотов.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что присутствие на выставке "огромного количества абитуриентов показывает, что ярмарка очень востребована".
"Сама по себе инициатива заслуживает всяческой поддержки. Отрадно также то, что именно на российские вузы ориентированы многие выпускники абхазских школ. И со своей стороны будем стараться увеличивать количество мест для обучения в российских вузах", –отметил Шургалин.
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Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия поблагодарила Россотрудничество за возможность, предоставленную абхазским абитуриентам, познакомиться с российскими вузами и сделать свой выбор.

"Таким образом вы расширяете границы образовательного пространства наших учащихся. Наши выпускники ориентированы на российское образовательное пространство, и, конечно же, наша главная цель, чтобы наши дети были конкурентоспособными", – сказала Кварчелия.

На межвузовскую образовательную выставку в Сухум приехали 12 высших учебных заведений, среди которых Тамбовский государственный университет имени Державина, Кубанский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и другие. Цель выставки – демонстрация достижений в области высшего образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам.
© SputnikII Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме
II Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik
II Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме
© SputnikII Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме
II Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik
II Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме
1/2
© Sputnik
II Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме
2/2
© Sputnik
II Международная образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме
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