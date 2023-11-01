https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/mezhdunarodnaya-obrazovatelnaya-vystavka-otkrylas-v-sukhume-1048884453.html

Международная образовательная выставка открылась в Сухуме

Международная образовательная выставка открылась в Сухуме

Цель выставки – демонстрация достижений в области высшего образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам. 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T12:10+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вторая Международная межвузовская образовательная выставка открылась в "Доме Москвы" в Сухуме в среду, 1 ноября.Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии. Глава Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что в рамках выставки абитуриенты имеют возможность познакомиться и с направлениями, и образовательными программами, которые представлены российскими вузами.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что присутствие на выставке "огромного количества абитуриентов показывает, что ярмарка очень востребована"."Сама по себе инициатива заслуживает всяческой поддержки. Отрадно также то, что именно на российские вузы ориентированы многие выпускники абхазских школ. И со своей стороны будем стараться увеличивать количество мест для обучения в российских вузах", –отметил Шургалин.Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия поблагодарила Россотрудничество за возможность, предоставленную абхазским абитуриентам, познакомиться с российскими вузами и сделать свой выбор.На межвузовскую образовательную выставку в Сухум приехали 12 высших учебных заведений, среди которых Тамбовский государственный университет имени Державина, Кубанский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и другие. Цель выставки – демонстрация достижений в области высшего образования и привлечение общественного интереса к российским образовательным программам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/seredina-puti-kak-v-abkhazii-idet-kvotnaya-kampaniya-na-postuplenie-v-rossiyu-1048447726.html

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